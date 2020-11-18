Директор швейцарської збірної П'єрлуїджі Тамі вважає, що у скасуванні матчу 6 туру Ліги націй винна українська сторона та очікує рішення УЄФА на користь своєї команди.

"Ми розчаровані, це прикро. Але ми розуміємо, тому що йдеться про здоров'я гравців. Вся команда була готова до матчу. Ми б вважали за краще все вирішити на полі і за спортивним принципом. Тепер все буде вирішуватися на іншому рівні.

Швейцарія – Україна: винуватець скасування матчу пояснив свою позицію

Ми завжди поважали протокол УЄФА. Реалізували його, доклавши всіх зусиль. За останні кілька днів тричі проходили тестування, всі результати були негативними. Ми хотіли грати і все зробили для цього. Я не бачив, що українська сторона серйозно займалася пошуком вирішення ситуації. Можливо я помиляюсь.Ми зробили свою роботу і повністю виконали протокол. Мені було б складно зрозуміти рішення про результат матчу жеребом. Очікую рішення на нашу користь. Але я не юрист, можливо, щось пропускаю. Сподіваюся, на рішення знадобиться кілька днів", – цитує функціонера 20min.

Збірна України U-21 за бортом Євро-2021: шлях команди Ротаня у цифрах і фактах

Нагадаємо, через спалах COVID-19 влада кантону Люцерн заборонила проведення матчу Швейцарія – Україна, в якому мала вирішитись доля збереження місця в еліті Ліги націй. УЄФА, який спочатку дозволив провести матч, у підсумку взагалі його скасував.