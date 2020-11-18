Молодіжна збірна України 17 листопада провела свій заключний поєдинок в рамках відбору на Чемпіонат Європи-2021. Підопічні Руслана Ротаня фінішували на третій сходинці і пропустять майбутній турнір.

"Молодіжка" зіграла 10 матчів у відбірному турнірі, у п’яти з яких перемогла, одного разу зіграла внічию і чотири рази поступилася – повідомляє Збірна24.

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Голи

"Синьо-жовті" відзначилися 17 голами. Найкращим бомбардиром команди став Микола Кухаревич. Цікаво, що нападник львівського "Руха" провів у складі збірної лише два заключні поєдинки, проте цього виявилося достатньо для того, щоб здобути титул найкращого бомбардира.

По два результативні удари у Назарія Русина, Данила Сікана та Георгія Цітаішвілі. Також голами відзначалися Дмитро Топалов, Богдан Лєднєв, Юхим Конопля, Сергій Булеца, Богдан Мілованов, Ілля Шевцов, Владислав Бабогло та Євген Ісаєнко.

Збірна на шляху до Белфаста (фото – УАФ)

Тайми

Другі половини зустрічей за участю команди Руслана Ротаня були цікавішими за перші. Це стосується передусім голів – як забитих, так і пропущених. До перерви українці відзначилися 7 разів і пропустили лише тричі. У другому таймі наші забили 10 голів, однак пропустили 8 разів.

Гравці

Усього тренерський штаб залучив до матчів відбору 50 футболістів. Найбільшу кількість ігор має Владислав Дубінчак, який за час турніру встиг змінити "Карпати" на "Дніпро-1". В активі флангового захисника – 8 поєдинків. Дубінчак також є лідером за кількістю проведених на полі хвилин – 682.

Владислав Дубінчак (фото – УАФ)

Вік

Наймолодшим гравцем збірної у відборі став дніпрянин Єгор Ярмолюк. На момент дебюту за "молодіжку" хлопцеві виповнилося 16 років і 258 днів. Цей показник Єгора виявився другим в історії української молодіжної збірної. Раніше за Ярмолюка у команді U-21 свій прем’єрний поєдинок провів Дмитро Чигринський у 2003 році – захисник "Шахтаря" був молодшим майже на чотири місяці.

Протилежний показник у гравця "Олександрії" Тимура Стецькова, який здобув звання найстаршого футболіста у команді Ротаня. На момент останнього матчу за "молодіжку" Тимуру виповнилося 22 роки і 295 днів.

Капітани

Всього четверо футболістів виводили молодіжну збірну на поле у якості капітана. Євген Чеберко перед викликами до національної збірної встиг зробити це 5 разів. Тричі з капітанською пов’язкою партнерів виводив Сергій Булеца. Ще по разу у статусі капітанів перебували Ахмед Алібеков та Владислав Дубінчак.

Євген Чеберко (фото – УАФ)

Пенальті

Українці тричі виконували пенальті. Прикро, втім дві спроби виявилися невдалими. Микола Шапаренко не забив у ворота збірної Данії, а Євген Ісаєнко схибив на Мальті. Вдалим і переможним став удар з позначки Сергія Булеци у битві з Румунією.

Попередження

Рефері 24 рази карав українців жовтою карткою. Парадоксально, але рекордсменом за цим показником є нападник Данило Сікан – 3 попередження. Зрештою, у команді Ротаня все гаразд із дисципліною – жодного вилучення за весь відбір.

Міста

Українська "молодіжка" п’ять домашніх матчів провела у чотирьох локаціях. Двічі хлопці Ротаня гостювали у Запоріжжі і ще по разу відвідали Львів, Київ та Ковалівку.

"Славутич-Арена" у Запоріжжі (фото – stadion.zp.ua)

Чемпіони Петракова

Тренерський штаб молодіжної збірної України використав 12 футболістів, які влітку 2019-го стали творцями сенсації у Польщі, де тріумфували на молодіжному Чемпіонаті світу. Це Дмитро Різник, Юхим Конопля, Сергій Булеца, Данило Сікан, Георгій Цітаішвілі, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко, Денис Попов, Максим Чех, Олексій Кащук, Владислав Супряга та Ігор Снурніцин.