Директор швейцарской сборной Пьерлуиджи Тами считает, что в отмене матча 6 тура Лиги наций виновата украинская сторона и ожидает решения УЕФА в пользу своей команды.

"Мы разочарованы, это обидно. Но мы понимаем, потому что речь идет о здоровье игроков. Вся команда была готова к матчу. Мы бы предпочли все решить на поле и по спортивному принципу. Теперь все будет решаться на другом уровне.

Швейцария – Украина: виновник отмены матча объяснил свою позицию

Мы всегда уважали протокол УЕФА. Реализовали его, приложив все усилия. За последние несколько дней трижды проходили тестирование, все результаты были отрицательными. Мы хотели играть и все сделали для этого. Я не видел, что украинская сторона серьезно занималась поиском решения ситуации. Возможно я ошибаюсь. Мы сделали свою работу и полностью выполнили протокол. Мне было бы сложно понять решение о результате матча жребием. Ожидаю решение в нашу пользу. Но я не юрист, возможно, что-то пропускаю. Надеюсь, решения понадобится несколько дней", – цитирует функционера 20min.

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Напомним, из-за вспышки COVID-19 власти кантона Люцерн запретили проведение матча Швейцария – Украина, в котором должна решиться судьба сохранения места в элите Лиги наций. УЕФА, который сначала позволил провести матч, в итоге вообще его отменил.