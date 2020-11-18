Головний санітарний лікар кантону Люцерн Роджер Харстолл прокоментував своє рішення заборонити проведення матчу 6-го туру Ліги Націй між збірними Швейцарії та України.

"Немає ніяких сумнівів, що всі гравці збірної України дотримувалися правил безпеки. Але ми знаємо, що раніше в цій команді були випадки зараження, тому наполягали на повторному тестуванні. Якби результати були негативні, ми б дозволили проводити матч. Але, на жаль, такого не сталося.

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Дев'ять хворих за короткий період часу – це дуже багато, хоч протокол безпеки і був дотриманий. В першу чергу, це було зроблено для того, щоб уникнути поширення інфекції в команді і можливого зараження суперника. Запевняю вас, якби подібне сталося і зі збірною Швейцарії, ми б теж скасували цю зустріч", – сказав фахівець у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, що через заборону місцевої влади УЄФА вирішив узагалі скасувати матч Швейцарія – Україна. Натомість українська делегація наполягає на проведенні поєдинку сьогодні, 18 листопада, оскільки в розташуванні команди є як мінімум 13 здорових гравців, як того вимагає регламент.