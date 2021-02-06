Вінгер Мехелена Мар'ян Швед поділився думками щодо свого переходу в ряди Селтіка, якому належить контракт українця.

За словами Шведа, Генк в минулому робив кращу пропозицію, але консультація з агентами схилила вибір на користь Селтіка.

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"Генк робив пропозицію кращу, ніж Селтік. Але після консультації з агентами вирішили перейти у шотландський клуб. Озираючись назад, можливо, це був неправильний вибір. Якби знав, що матиму зараз, міг вибрати чемпіонат Бельгії і перейти в Генк.

Я не хочу говорити про Селтік. Я зараз у Мехелені, мені тут добре. Подивимося, як все буде далі", – сказав Швед.

Зазначимо, що у поточному сезоні Мар'ян провів у складі Мехелена 12 матчів, забив 4 голи та віддав одну результативну передачу.