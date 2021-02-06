Головний тренер Аталанти розповів про адаптацію українського новачка у Бергамо.

Джерело: Calciomercato

Наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував ситуацію щодо відсутності Віктора Коваленка у заявці команди на плей-оф Ліги чемпіонів.

До теми Коваленко не потрапив у заявку Аталанти на плей-офф Ліги чемпіонів

"Сьогодні (5 лютого, – прим.) у Коваленка було перше тренування. Ми граємо проти Реала через 15 днів, а він щойно прибув. Було б неправильно включати його у заявку на Лігу чемпіонів, але виключати тих, хто до цього грав багато матчів в сезоні", – сказав Гасперіні.

Разом з тим, Коваленко потрапив у заявку бергамасків на суботній матч Аталанти у Серії А проти Торіно. Поєдинок розпочнеться о 16:00.