Український форвард Роман Яремчук не порозумівся з керівництвом і не бачить свого майбутнього у чемпіонаті Бельгії.

Джерело: Voetbal24

Український нападник Роман Яремчук образився на керівництво Гента за те, що клуб не прийняв пропозиції продати нападника.

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Українським футболістом цікавилися Рома та Спортінг, однак бельгійський клуб захотів отримати за трансфер українця 20 мільйонів євро, що значно перевищує суму, яку були готові викласти клуби. Портал Transfermarkt оцінює Яремчука в 11 мільйонів євро, і приблизно стільки ж готові були за нього заплатити. Рада директорів Гента могла спеціально завищити цінник, щоб угода не дійшла завершення.

У деяких країнах трансферне вікно ще не закрите, але шанси, що Яремчук покине Гент взимку, майже нульові. Якщо форварду не вдасться змінити клуб найближчим часом, то він сподівається на зміну прописки влітку.