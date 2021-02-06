Вингер Мехелена Марьян Швед поделился мыслями относительно своего перехода в ряды Селтика, которому принадлежит контракт украинца.

По словам Шведа, Генк в прошлом делал лучшее предложение, но консультация с агентами склонила выбор в пользу Селтика.

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"Генк делал предложение лучше, чем Селтик. Но после консультации с агентами решили перейти в шотландский клуб. Оглядываясь назад, возможно, это был неправильный выбор. Если бы знал, что буду иметь сейчас, мог выбрать чемпионат Бельгии и перейти в Генк.

Я не хочу говорить о Селтике. Я сейчас в Мехелене, мне здесь хорошо. Посмотрим, как все будет дальше", – сказал Швед.

Отметим, что в текущем сезоне Марьян провел в составе Мехелена 12 матчей, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.