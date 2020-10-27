Воротар полтавської "Ворскли" Дмитро Різник отримає виклик на матчі збірної України в листопаді. Українська збірна проведе три поєдинки – проти Польщі, Швейцарії та Німеччини.

Як повідомляє "Футбольний формат", голкіпер "Ворскли" Дмитро Різник буде довикликаний у збірну України на листопадові матчі. До речі: Легенда збірної України П'ятов може завершити кар'єру після Євро-2020 Чому Шевченко викличе Різника Голкіпер молодіжної збірної України буде включений у заявку національної команди замість Георгія Бущана. Бущан здав позитивний тест на COVID-19, тому ризикує пропустити матчі збірної України. 21-річний Різник вже викликався у збірну України в жовтні, але за команду не дебютував. Це важливо: У захисника збірної України Михайліченка – коронавірус Склад збірної України Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар"), Георгій Бущан ("Динамо"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія). Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко (усі – "Шахтар"), Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Денис Попов, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик (усі – "Динамо"), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Юхим Конопля ("Десна"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Богдан Михайліченко ("Андерлехт", Бельгія). Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос (усі – "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі – "Динамо"), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва – "Ференцварош", Угорщина), Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Євген Шахов (АЕК, Греція), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія). Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Жуніор Мораес ("Шахтар"), Владислав Супряга ("Динамо"). Календар матчів збірної України 11.11. Товариський матч. Польща – Україна. Хожув. 21:45

14.11. Ліга націй. Німеччина – Україна. Лейпциг. 21:45

17.11. Ліга націй. Швейцарія – Україна. Люцерн. 21:45