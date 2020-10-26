У лівого захисника бельгійського "Андерлехта" та збірної України Богдана Михайліченка виявили COVID-19. Футболіст може пропустити матчі національної команди у листопаді.

Після останнього тестування гравців бельгійського "Андерлехта" на наявність коронавірусу в клубі виявили двох хворих. Про це повідомляє Nieuwsblad.

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Серед хворих – один гравець та член медичного персоналу команди.

Гравець, про якого йде мова, – це лівий захисник "Андерлехта" Богдан Михайліченко. Він, як і медик одразу пішов на ізоляцію. Обоє чекатимуть нових тестів на коронавірус.

Михайліченка викликали у збірну України

Богдан Михайліченко отримав виклик до збірної України на матчі в листопаді проти Польщі, Німеччини та Швейцарії.

Богдан дебютував за національну команду у вересні в матчі Ліги націй проти команди Швейцарії.

Також Михайліченко відіграв повний матч проти збірної Іспанії.