У захисника збірної України Михайліченка – коронавірус
У лівого захисника бельгійського "Андерлехта" та збірної України Богдана Михайліченка виявили COVID-19. Футболіст може пропустити матчі національної команди у листопаді.
Після останнього тестування гравців бельгійського "Андерлехта" на наявність коронавірусу в клубі виявили двох хворих. Про це повідомляє Nieuwsblad.
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Серед хворих – один гравець та член медичного персоналу команди.
Гравець, про якого йде мова, – це лівий захисник "Андерлехта" Богдан Михайліченко. Він, як і медик одразу пішов на ізоляцію. Обоє чекатимуть нових тестів на коронавірус.
Михайліченка викликали у збірну України
Богдан Михайліченко отримав виклик до збірної України на матчі в листопаді проти Польщі, Німеччини та Швейцарії.
Богдан дебютував за національну команду у вересні в матчі Ліги націй проти команди Швейцарії.
Також Михайліченко відіграв повний матч проти збірної Іспанії.