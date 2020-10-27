Вратарь полтавской "Ворсклы" Дмитрий Резник получит вызов на матчи сборной Украины в ноябре. Украинская сборная проведет три поединка – против Польши, Швейцарии и Германии.

Как сообщает "Футбольный формат", голкипер "Ворсклы" Дмитрий Ризнык будет довикликаний в сборную Украины на ноябрьские матчи.", голкипер "Ворсклы" Дмитрий Ризнык будет вызван в сборную Украины на ноябрьские матчи.

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Голкипер молодежной сборной Украины будет включен в заявку национальной команды вместо Георгия Бущана.

Бущан сдал положительный тест на COVID-19, поэтому рискует пропустить матчи сборной Украины.

21-летний Ризнык уже вызывался в сборную Украины в октябре, но за команду не дебютировал.

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Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все – "Шахтер"), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Денис Попов, Александр Караваев, Александр Тимчик (все – "Динамо"), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Ефим Конопля ("Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – "Динамо"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – "Ференцварош", Венгрия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Шахов (АЕК, Греция), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер"), Владислав Супряга ("Динамо").

Календарь матчей сборной Украины