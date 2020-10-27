Голкіпер "Шахтаря" та збірної України Андрій П'ятов може повісити бутси на цвях після Євро-2020. 36-річний страж воріт готовий закінчити професійну кар'єру на мажорній ноті на великому турнірі.

Донецькому клубу на чолі з Луїшом Каштру, а також головному наставнику збірної України Андрію Шевченку потрібно шукати заміну на позицію голкіпера. Швидше за все українські фанати побачать П'ятова на Євро-2020 востаннє на футбольному полі. Про це повідомляє "Футбольний формат".

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Закінчення епохи легенди

Контракт українського голкіпера з "Шахтарем" розрахований до грудня 2020 року. Сторони поки що не сідали за стіл для перемовин. Тому доля П'ятова у клубі поки є невідомою.

При цьому влітку П'ятов говорив, що має намір йти шляхом італійця Джанлуїджі Буффона та грати якомога довше.

Зараз головний наставник "Шахтаря" Луїш Каштру дає все більше шансів молодому воротареві Анатолію Трубіну, який може замінити П'ятова у рамці воріт клубу з Донецька.

Не дивно, чому з'явилась інформація, що боси донецького клубу хочуть підписати вже наступного літа молодого голкіпера "Ворскли" Дмитра Різника. Який зможе скласти гідну конкуренцію Трубіну на воротарську позицію.

Що відомо про Андрія П'ятова? Виступає в УПЛ з 2005 року, коли розпочинав свою кар'єру ще у складі "Ворскли". Через два роки підписав контракт з донецьким "Шахтарем", у якому виступає до сьогодні. У футболці національної збірної України зіграв 95 матчів. Андрій є автором рекорду серед воротарів українських клубів у єврокубках за відбитими пенальті – 4. 35-річний голкіпер показав найбільш тривалу "суху" серію в історії збірної України – 752 хвилини. А також є другим в історії воротарем головної команди країни за кількістю "сухих" матчів.

Хто може замінити П'ятова у збірній України

У збірній України на позицію П'ятова є декілька кандидатів. Номером один на місце у воротах є Георгій Бущан, який творив дива в останніх поєдинках за збірну, які стали і дебютними для голкіпера "Динамо".

Слідом за динамівцем йде 21-річний голкіпер "Реала" Андрій Лунін, який немає практики у "королівському клубі", але Зінедін Зідан заявив, що розраховує на талановитого воротаря у майбутніх сезонах. Також Андрій вдало проявив себе в оренді у "Ов'єдо", не раз рятуючи ворота команди.

Також Андрій Миколайович викликав у національну команду Микиту Шевченка, Юрія Паньківа та Дмитра Різника.