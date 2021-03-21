Легія на виїзді спокійно здолала Заглембе. Український захисник Артем Шабанов долучився до важливої перемоги.

У матчі 22 туру чемпіонату Польщі Заглембе приймало Легію. Українець Артем Шабанов вийшов у стартовому складі гостей, Назарій Русин спостерігав за поєдинком з лави запасних.

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Усю інтригу в матчі хет-триком вбив Пекхарт ще до середини першого тайму. У другому таймі йому вдалося оформити покер.

Легія має в активі 48 очок та очолює турнірну таблицю, випереджаючи найближчого переслідувача на 7 очок.

Чемпіонат Польщі, 22 тур

Заглембе – Легія – 0:4

Голи: Пекхарт, 6, 13, 19, 63