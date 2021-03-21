Кортрейк Євгена Макаренка зазнав фіаско у матчі проти Ейпена. Український хавбек провів на полі майже увесь матч.

У матчі 31 туру чемпіонату Бельгії Ейпен приймав Кортрейк. Українець Євген Макаренко вийшов у стартовому складі гостей та покинув поле на 72-й хвилині.

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Перший тайм пройшов за сценарієм господарів, але забитих голів глядачі не побачили. Другу половину активніше розпочав Кортрейк, але пропущених гол зламав бойовий дух гостей. Наприкінці матчу Ейпен подвоїв свою перевагу та довів матч до логічного завершення.

Кортрейк має в активі 36 очок та перебуває на 14 місці у турнірній таблиці.

Ліга Жюпіле, 31 тур

Ейпен – Кортрейк – 2:0

Голи: Нгой, 52, Мусона, 80