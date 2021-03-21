Легия на выезде спокойно одолела Заглембе. Украинский защитник Артем Шабанов присоединился к важной победе.

В матче 22 тура чемпионата Польши Заглембе принимало Легию. Украинец Артем Шабанов вышел в стартовом составе гостей, Назарий Русин наблюдал за поединком со скамейки запасных.

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Всю интригу в матче хет-триком убил Пекхарт еще до середины первого тайма. Во втором тайме ему удалось оформить покер.

Легия имеет в активе 48 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на 7 очков.

Чемпионат Польши, 22 тур

Заглембе – Легия – 0:4

Голы: Пекхарт, 6, 13, 19, 63