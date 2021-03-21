Шабанов помог Легии добыть очередную победу на пути к чемпионству
Легия на выезде спокойно одолела Заглембе. Украинский защитник Артем Шабанов присоединился к важной победе.
Источник:24 канал
В матче 22 тура чемпионата Польши Заглембе принимало Легию. Украинец Артем Шабанов вышел в стартовом составе гостей, Назарий Русин наблюдал за поединком со скамейки запасных.
Кстати Украинский день в Вероне: Малиновский забивает, Коваленко дебютирует
Всю интригу в матче хет-триком убил Пекхарт еще до середины первого тайма. Во втором тайме ему удалось оформить покер.
Легия имеет в активе 48 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на 7 очков.
Чемпионат Польши, 22 тур
Заглембе – Легия – 0:4
Голы: Пекхарт, 6, 13, 19, 63
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter