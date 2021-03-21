Руслан Маліновський оформив гол+пас і допоміг перемогти Аталанті 2:0. Наприкінці зустрічі героя замінив його земляк – Віктор Коваленко нарешті дебютував за нову команду.

Джерело: 24 канал

На 32-й хвилині Маліновський виконав кутовий, а боротьба у штрафному майданчику завершилася тим, що захисник Верони Федеріко Дімарко зіграв рукою – пенальті. До позначки підійшов Руслан і чітко виконав одинадцятиметровий.

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Ще до перерви українець оформив чергову результативну дію. Голкіпер бергамасків П'єрлуїджі Голліні вибив м'яч від власних воріт, Маліновський виграв верхову дуель і головою скинув на хід Дувану Сапаті. Колумбієць не підвів і майстерно реалізував свою нагоду.

У другому таймі команди голів не забивали, зате на 87-й хвилині трапивися особливий епізод. За Аталанту нарешті дебютував вихованець Шахтаря Віктор Коваленко. Українець встиг лише чотири рази доторкнутися до м'яча.

WhoScored визнав Маліновського найкращим гравцем матчу з високим балом – 8,68. Для Руслана цей матч став 60-м у Серії А. Всього українець забив 11 голів.

Відеоогляд матчу

Чемпіонат Італії, 28 тур

Верона – Аталанта 0:2

Голи: Маліновський (пен.), 33, Сапата, 42.