Доволі часто тренери та футболісти висловлюють думку, що серія пенальті – це лотерея. Та кожен гравець береже в арсеналі прийоми, які мають допомогти схилити терези долі на свій бік.

Дійсно, велику роль у серії пенальті відіграє удача, адже психологічне навантаження та фізична втома після зіграного матчу даються взнаки та впливають на результат. Утім, є деякі фактори, які можуть наблизити до перемоги та дотримання яких роблять успіх ближчим. Які саме – розглянемо далі разом з онлайн-казино Космолот.

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Влада над емоціями

Чемпіонат світу 2006 року подарував фанатам збірної України море позитивних вражень, але апогеєм стала серія післяматчевих пенальті проти збірної Швейцарії, перемога над якою дарувала б історичну путівку в 1/4 фіналу.

Справжнім національним героєм став голкіпер Олександр Шовковський, який вперше в історії чемпіонатів світу не пропустив у серії післяматчевих пенальті жодного гола. Як легенді Динамо вдалося здійснити цей подвиг? Секрет – у психології та повному контролі над собою.

І ось в той момент, коли це все відбувалося, мені вдалося повністю захистити себе від цих емоцій і енергетичної хвилі. Повністю. Якщо образно сказати, люблю цей вислів: на той момент той цунамі емоцій, який відбувався на стадіоні, біля екранів телевізорів, хвилювання, яке проходило у мільйонів уболівальників, для мене воно виглядало у вигляді абсолютно дзеркального моря, без єдиної хвилі, де відбивався кожен блиск сонця, води. На тлі всього цього я фактично фізично відчував, що хочуть робити гравці, які пробивали, – розповів Шовковський в одному з інтерв'ю.

Панування над емоціями та хвилюванням подарувало "жовто-синім" історичну перемогу, а українським фанатам – безмежне море радості.

Контроль емоцій – фундамент успіху і в онлайн-казино Космолот. Зайві емоції – це бар'єр, який не дозволяє бачити можливості та спонукає до неправильних дій, а удача ходить поряд зі спокоєм.

Вірність рішенню

Перше рішення майже завжди правильне, і його зміна може принести лише розчарування та нарікання "А я ж знав". Нинішній наставник збірної України Андрій Шевченко як ніхто інший знає це правило, адже саме воно допомогло йому стати героєм фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса та підняти над головою заповітний кубок.

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Йдучи до м'яча з центра поля, щоб здійснити вирішальний удар, Андрій прокручував у голові лише одну фразу: "Не змінюй свого рішення. Не змінюй свого рішення. Не змінюй свого рішення...".

Джанлуїджі Буффон не вгадав напрям удару, і Мілан завдяки Андрію Шевченку став переможцем Ліги чемпіонів.

Казино Космолот нагадує, що вірність своєму рішенню – це дороговказ до успіху, який дозволяє не збитися з шляху, відволікшись на сторонні фактори.

Виважений ризик

Минулорічний півфінал Кубка України здійняв справжню бурю у ЗМІ. За путівку у фінал турніру, перемога в якому дозволяє грати в єврокубках, змагалися Ворскла та Маріуполь. Справа дійшла до серії пенальті, і наставник полтавців Юрій Максимов несподівано поставив у ворота 16-річного Павла Ісенка.

Спочатку це виглядало чистою авантюрою, але фахівець знав, що робив, а футболісти на чолі з Ісенком повірили у цей план.

Ісенко, попри юний вік, продемонстрував неабияку впевненість, відбив 3 удари та подарував команді заповітну путівку у фінал Кубка України.

Ризик – це сходинка, яка дозволяє стрімко піднятися нагору. Але ставати на неї слід згідно з планом та попередніми розрахунками, інакше доля навряд чи буде прихильна до сліпого кроку. Грайте відповідально, – наголошує Космолот.