Довольно часто тренеры и футболисты выражают мнение, что серия пенальти – это лотерея. Но каждый игрок хранит в арсенале приемы, которые должны помочь склонить весы судьбы на свою сторону.

Действительно, большую роль в серии пенальти играет удача, ведь психологическая нагрузка и физическая усталость после сыгранного матча сказываются и влияют на результат. Впрочем, есть некоторые факторы, которые могут приблизить к победе и соблюдение которых делают успех ближе. Какие именно – рассмотрим далее вместе с онлайн-казино Космолот.

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Власть над эмоциями

Чемпионат мира 2006 года подарил фанатам сборной Украины море положительных впечатлений, но апогеем стала серия послематчевых пенальти против сборной Швейцарии, победа над которой дарила бы историческую путевку в 1/4 финала.

Настоящим национальным героем стал голкипер Александр Шовковский, который впервые в истории чемпионатов мира не пропустил в серии послематчевых пенальти ни одного гола. Как легенде Динамо удалось осуществить этот подвиг? Секрет – в психологии и полном контроле над собой.

И вот в тот момент, когда это все происходило, мне удалось полностью защитить себя от этих эмоций и энергетической волны. Полностью. Если образно сказать, люблю это выражение: на тот момент то цунами эмоций, которое проходило на стадионе, у экранов телевизоров, волнение, которое проходило у миллионов болельщиков, для меня оно выглядело в виде абсолютно зеркального моря, без единой волны, где отражался каждый блеск солнца, воды. На фоне всего этого я фактически физически чувствовал, что хотят делать игроки, которые пробивали, – рассказал Шовковский в одном из интервью.

Господство над эмоциями и волнением подарило "желто-синим" историческую победу, а украинским фанатам – бескрайнее море радости.

Контроль эмоций – фундамент успеха и в онлайн-казино Космолот. Лишние эмоции – это барьер, который не позволяет видеть возможности и побуждает к неправильным действиям, а удача ходит рядом со спокойствием.

Верность решению

Первое решение почти всегда правильное, и его изменение может принести только разочарование и сетования "А я знал". Нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко как никто другой знает это правило, ведь именно оно помогло ему стать героем финала Лиги чемпионов против Ювентуса и поднять над головой заветный кубок.

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Идя к мячу с центра поля, чтобы осуществить решающий удар, Андрей прокручивал в голове только одну фразу: "Не меняй свое решение. Не меняй свое решение. Не меняй свое решение..."

Джанлуиджи Буффон не угадал направление удара, и Милан благодаря Андрею Шевченко стал победителем Лиги чемпионов.

Казино Космолот напоминает, что верность своему решению – это указатель к успеху, который позволяет не сбиться с пути, отвлекшись на посторонние факторы.

Взвешенный риск

Прошлогодний полуфинал Кубка Украины поднял настоящую бурю в СМИ. За путевку в финал турнира, победа в котором позволяет играть в еврокубках, соревновались Ворскла и Мариуполь. Дело дошло до серии пенальти, и наставник полтавчан Юрий Максимов неожиданно поставил в ворота 16-летнего Павла Исенко.

Сначала это выглядело чистой авантюрой, но специалист знал, что делал, а футболисты во главе с Исенко поверили в этот план.

Исенко, несмотря на юный возраст, продемонстрировал большую уверенность, отразил 3 удара и подарил команде заветную путевку в финал Кубка Украины.

Риск – это ступенька, которая позволяет быстро подняться вверх. Но становиться на нее следует по плану и предварительным расчетам, иначе судьба вряд ли будет благосклонна к слепому шагу. Играйте ответственно, – отмечает Космолот.