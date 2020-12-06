Правила чесної гри – не забаганка спортивних чиновників, а фундамент, на якому будуються довірливі стосунки та успішні проєкти.

Правила fair-play – це те, за що ми любимо футбол. Завдяки їм ми знаємо, що результат – це не кінцева мета. Що є речі, які стоять поза ним та вартують значно більше за одномоментну ейфорію. Про базові принципи чесної гри, без яких будь-яка гра втрачає сенс, поговоримо разом з казино Космолот.

До теми: Як працює Космолот: огляд найпопулярнішого онлайн-казино України

Благородність

Вміння приймати поразку з високо піднятою головою та визнати силу суперника – найвища ознака благородства. Не шукати виправдань, винуватців, а привітати суперника оплесками та теплими словами – достойно та правильно.

Одним з найвищих проявів благородності у футболі є "чемпіонський коридор", який організовує переможцю чемпіонату команда, яка посіла другу сходинку. Попри вічне змагання, футболісти Манчестер Сіті знайшли у собі мужність привітати Ліверпуль з чемпіонством.

Онлайн-казино Космолот також аплодує виграшам своїх клієнтів, тому гарантує швидкий час виведення коштів на зручний для гравця гаманець.

Справедливість

Нечесна перемога не приносить задоволення. Тим паче, що в час діджиталізації просто неможливо приховати свої дії. Якою б високою не була мета у спорті, але вона ніколи не вартуватиме нечесності. Розчарування – єдиний результат таких дій.

Французький форвард Тьєррі Анрі провів просто блискучу кар'єру. Він був кумиром мільйонів дітей, футболку з його прізвищем можна було побачити у будь-якому дворі, де грали у футбол. Проте один вчинок навічно залишив пляму на його репутації.

Матч відбору на ЧС-2010 проти Ірландії був дуже драматичним, і саме асист Анрі рукою подарував французам путівку на Мундіаль. Сам Тьєррі визнав порушення правил, але зробив це вже після фінального свистка. До слова, на ЧС-2010 Франція не виграла жодного матчу та не подолала групового етапу.

Чіткі, прозорі правила – це фундамент, на якому Космолот будує стосунки з гравцями, завдяки чому почав завойовувати світовий ринок. Метою компанії є не результат, а тривалі стосунки та довіра, зруйнувати яку не зможе жодна одномоментна користь.

Читайте також: Виправданий ризик у футболі та казино: що спільного

Честь

"Не помиляється той, хто нічого не робить", – як би тривіально не звучало це правило, але навряд чи хтось зуміє знайти кращий аргумент на користь того, аби визнавати свою неправоту. Адже коли хтось ставить правила над власною вигодою – це розчулює і змушує вірити у честь.

Найбільш яскравим прикладом честі є вчинок форварда Вердера Аарона Хунта в 2017-му році. В одному з епізодів матчу проти Нюрнберга нападник впав в штрафному майданчику, і арбітр вказав на пенальті.

Втім, Хунт не хотів користатися помилкою арбітра, підійшов до нього та запевнив, що порушення правил не було. Аарон заслужив повагу усього футбольного світу, а відео з цим моментом назавжди залишиться перлиною мережі.

Честь – це риса, яка пройшла крізь століття. Казино турбується про те, аби нічого не заплямувало його репутації, тому інвестує не лише в зрозумілі правила, а й в людей служби підтримки, які завжди готові прийти на допомогу гравцеві.

Онлайн-казино Космолот – не середньовічний ринок з нечестивими торговцями, а прозора гра, побудована на принципах fair-play. Благородність, справедливість та честь – це правила, які ніколи не буде порушено.

Космолот закликає грати відповідально