Экс-футболист сборной Украины, винницкой Нивы, московского Спартака и Маккаби из Герцлии Олег Надуда 23 февраля празднует 50-й день рождения.

Источник: 24 канал

О пути из Динамо в Спартак, особой поездке в Израиль и эпохальном матче на Республиканском стадионе Олег Надуда вспоминает в традиционной рубрике вместе со Сборная24.

– Родился 23 февраля 1971 года в Киеве.

– Дебютировал за сборную – 26 апреля 1995 года в матче против сборной Эстонии (1:0).

– Сыграл 1 матч за сборную Украины.

– Работает тренером в юношеской сборной Украины (U-17) в тренерском штабе Сергея Нагорняка.

Киев

Путь коренного киевлянина Олега Надуды в футбол сложно назвать особенно оригинальным. "Мой одноклассник прочитал объявление о том, что в динамовской школе происходит отбор детей, – вспоминает Олег Николаевич в интервью Сборная24. – Я рассказал об этом отцу, он взял меня за руку и повел на просмотр". Надуда вспоминает, как попал в группу к Анатолию Бышовцу – уже дома вечером отец рассказал сыну подробнее о том, с кем они виделись в школе Динамо. После этого парень понял, что будет тренироваться у настоящей легенды.

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В 13-летнем возрасте Надуда вместе с другими мальчишками подавал мячи на Республиканском стадионе.

Для меня было настоящим счастьем наблюдать за тем, как рядом бегают такие мастера как Олег Блохин и Леонид Буряк. Я восхищался их игрой и перенимал все лучшее, – вспоминает Надуда.

Армия

Манера игры будущего футболиста сборной Украины была узнаваемой из-за невысокого роста. В зрелом возрасте он составлял 169 сантиметров. "Во всех своих классах даже неспортивного направления я всегда был одним из последних из-за роста, – говорит Олег. – На поле пытался компенсировать это благодаря скорости и оперативности принятия решения".

Несмотря на детские мечты и стремления попасть в Динамо, Надуда понимал, что шансов закрепиться в родном клубе у него практически нет. "Я играл за дублирующий состав, когда он был одним из лучших в СССР. Кроме того, к работе как раз привлекли 6 ребят, которые накануне в Канаде стали чемпионами мира среди юношей. Видел, что бороться с ними будет сложно. К тому же наступила пора идти в армию – так я попал в киевский СКА ".

Олег Николаевич признается, что армейские порядки почувствовал не особо, ведь большую часть времени проводил на футбольном поле, а не в казармах.

Только под новый год в конце сезона мы заезжали в роту. Это продолжалось в течение недели. Охраняли какие-то объекты, придерживались армейской дисциплины... Наверное, только тогда приходило осознание и понимание того, что ты находишься в армии, – делится воспоминаниями Надуда.

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Винница

Вместе с проведением первого независимого чемпионата Украины Олег Надуда переезжает в Винницу, где становится игроком местной Нивы. В течение следующих трех сезонов Надуда является неизменным игроком основы новой команды. Среди всех 18 поединков премьерного чемпионата лишь два футболиста приняли участие в 17 играх. Одним из них был как раз Олег Надуда, на которого сделали ставку тренеры Нивы – сначала Вячеслав Грозный, а затем Валерий Петров.

Надуда говорит, что благодарен до сих пор Игорю Гатауллин и Вячеславу Грозному – именно они пригласили 21-летнего футболиста в Винницу. Олег Николаевич признается, что сомневался стоит ли переезжать. "В конце концов, оно того стоило – в Ниве я раскрылся как футболист. Также благодарен и Ефиму Школьникову, который затем тренировал Ниву. Скажу откровенно – у нас были недоразумения, мы зачастую не могли найти общей точки зрения. Но именно в Виннице я состоялся как футболист и сформировался в человеческом аспекте", – уверяет Надуда.

Кстати, окончательное примирение Надуды и тренера-ветерана Школьникова произошло после того, как Олег покинул Винницу и уже был игроком Спартака, а Ефим Григорьевич тренировал черниговской Десну.

Мы сели за стол после товарищеского матча в Шаргороде, куда я приехал по приглашению президента местной команды и попросил прощения. Я понимал, что во многих моментах ошибался и реагировал не совсем правильно на слова тренера. Мы обнялись, поцеловались и разъехались друзьями, – говорит Надуда.

Спартак

В 1994-м году по приглашению Александра Тарханова, который входил в тренерский штаб Спартака, Надуда отправляется в Москву. "Меня приняли нормально, проблем с адаптацией не было. К тому же за Спартак выступало немало украинских ребят: Цымбаларь, Никифоров, Тернавский, Тяпушкин. Единственная сложность – привыкание к спартаковскому футболу. Если Динамо использовало длинный пас и все происходило динамичнее, то в Москве футбол был медленнее. Процесс перестройки воспринимался трудно", – рассказывает Олег Николаевич.

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Еще одна сложность – работа с Олегом Романцевым. Закрытый стиль общения главного тренера Спартака не всегда однозначно воспринимался в коллективе. Надуда говорит, что часто не понимал, как сыграл, ведь Романцев никак не озвучивал своего мнения. В том году Надуда провел два матча за москвичей в Лиге чемпионов: в Мюнхене против Баварии и в родном Киеве против Динамо.

Вообще противостояние Динамо – Спартак на Республиканском, которое завершилось драматической победой хозяев 3:2, запомнилось Надуде на всю жизнь. Именно после его передачи на Николая Писарева счет в Киеве был открыт. Правда, впоследствии состоялся дубль Виктора Леоненко и контрольный выстрел юного Сергея Реброва.

До игры были одни эмоции, после финального свистка – совсем другие. Услышав этот рев 100 тысяч зрителей родного Киева... Наверное, это самый драматический матч моей жизни. Такой усталости я не чувствовал никогда, как после битвы Динамо и Спартака. Едва дошел до раздевалки – все ребята выложились на полную. Одновременно лучший и худший поединок, который был в моей карьере, – комментирует встречу эпохи Надуда.

Сборная

В биографии нашего героя есть один поединок в футболке национальной сборной Украины. В рамках отбора на Чемпионат Европы-1996 Анатолий Коньков вызвал в лагерь главной команды страны двух легионеров московского Спартака: Олега Надуду и Сергея Нагорняка. Оба вышли в стартовом составе на матч в Таллинне против сборной Эстонии. В тот день "сине-желтые" победили благодаря единственному голу Тимерлана Гусейнова.

Было приятно, когда получил новость о вызове. Однако, когда тебе выдают гетры, а они уже рваные. Когда тебе дают костюм, а его носили перед тобой... Появляется ощущение отвращения. Эстонцев победили, вроде бы все в порядке. Но в самолете сначала обещают две тысячи долларов премиальных, а потом уже уменьшают до тысячи. Создавалось впечатление, что эта сборная никому не была нужна. Все исключительно для галочки, – с грустью вспоминает Надуда.

Зато исключительно положительные воспоминания у Олега Николаевича о коллективе той команды и работе с Анатолием Коньковым: "Перед игрой он собрал футболистов: каждое звено отдельно. Меня вызвали с полузащитниками – Анатолий Дмитриевич подробно объяснил, что хочет видеть от нас на поле".

Израиль

Как часто бывает в жизни, большие вещи случаются спонтанно. Олег Надуда, который еще выступал за Спартак, травмировался и отправился на реабилитацию в Израиль. "Думал, что подлечусь, а задержался там на 5 лет. Попал в команду, где с первой тренировке почувствовал себя, как дома. Земля Обетованная стала родным домом", – говорит эксфутболист.

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Надуда очень быстро стал своим в Маккаби из Герцлии и выполнял роль лидера команды. Даже через много лет после выступлений в Израиле, о Надуде не забыли. "Как-то мне звонит Сергей Нагорняк. Мол, в Израиле выпустили пиво в мою честь. Подумал, что Сергей травит меня. Потом посмотрел в интернете – действительно было такое. В качестве благодарности за мою игру местная пивоварня выпустила коллекционную лимитированную серию пива с моим изображением и автографом", – рассказывает Надуда, который сам не является большим фанатом пива и употребляет хмельной напиток очень редко.

Президент Маккаби предлагал Надуде оставаться в Израиле и даже жениться там на местной девушке. "Тянуло на Родину", – говорит Надуда, который вернулся в Украину, выступал здесь на любительском уровне, а затем начал тренерскую деятельность.

Для Надуды 50-летний юбилей это, скорее, печальная дата, ведь он не особо любит праздновать дни рождения. "Когда-то я думал, что 50 это много. Впрочем теперь достиг этой отметки и понимаю, что это исключительно цифры. Они меняются, а ты вместе с ними становишься умнее", – считает Олег Надуда.