6 ноября свой день рождения празднует Дмитрий Тяпушкин, известный в прошлом голкипер национальной сборной Украины.

Уроженец России значительную часть карьеры провел в Украине, где защищал ворота "Металлиста", "Десны" и тернопольской "Нивы". Также он становился чемпионом России, получал звание лучшего вратаря соседней страны и выступал в Лиге чемпионов – сообщает Сборная 24.

– Родился 6 ноября 1964 в Вольск (Саратовская область, Россия).

– Дебютировал за сборную - 15 марта 1994 года в матче против Израиля (0: 1).

– Провел 7 матчей, пропустил 11 голов.

Путь в ворота

"Сколько себя помню, столько играю в воротах", – вспоминает Дмитрий Альбертович. Парадоксально, но он никогда не хотел становиться нападающим. Тем более, старшие ребята всегда отправляли малого "на браму", чтобы не мешал. "Забивать мячи – это не мое", – говорит Тяпушкин.

Читайте также Почему Пятов похож на Буфона, как быть Лунину, чем удивляет Бущан. Объясняет экс-вратарь сборной

Служба в морфлоте

Воспоминания об армии у Дмитрия Альбертовича особенные. Это не была обычная советская армия. "Я служил в морфлоте. Не пожелаю никому такого. Не знаю, какая обстановка в нынешней армии, но тогда было очень непросто. Настоящая школа жизни, школа выживания", – рассказывает Тяпушкин. Однако это все закалило парня и он считает, что этот обучение сильно помогло ему в будущем, в частности, в спорте.

Первые шаги в Украине

Талантливый кипер приехал в Украину в 1988 году, впрочем так и не дебютировал за основу "Металлиста" через серьезную конкуренцию. "Я понимал, что за спиной у старших коллег Кутепова и Сивухи, а также молодого Помазуна я не смогу получать игровой практики. Поэтому протирать штаны на скамейке не хотел, и поехал в Чернигов. Там я понял, что такое футбол", – признается Тяпушкин.

Буряк

Один из главных тренеров в жизни нашего героя – Леонид Буряк, с которым он встретился в Тернополе. "На Буряка мы смотрели, как на что-то невероятное, неземное. Открывали рот и слушали. Леонид Иосифович сумел сплотить команду, которая показывала отличные результаты. В своем распоряжении он не имел очень опытных футболистов, но ему удалось нас объединить в хороший коллектив. Буряк зажег ребят своим желанием. На выезде мы играли достаточно неплохо, а дома о поражении даже речь не шла. "Нива" показывала результаты, а игроки были на виду у солидных клубов. Сергей Леженцев поехал в "Динамо", я и Владислав Тернавский пополнили состав "Спартака", – вспоминает Дмитрий Альбертович.

Тернополь

Уроженец Саратовской области стал своим в Тернополе ментально и в футбольном плане. С тех пор прошло много лет, однако Тяпушкин вспоминает тернопольский этап карьеры с теплом. Всех игроков "Нивы" обожали тогда в Тернополе, однако Тяпушкин был едва ли не главным народным любимцем. "Даже если мы проигрывали, тернопольские болельщики все равно заполняли трибуны и поддерживали нас в следующем матче. Это преданность и вера в команду. Такие вещи стимулируют", – отмечает экс-голкипер.

Гражданство

Именно из "Нивы" Тяпушкина пригласили в национальную сборную Украины. Однако для этого необходимо было решить несколько дипломатических моментов. "Процесс получения украинского гражданства выглядел довольно просто – мне поставили печать в паспорте. Получал приглашения на сборы, ездил в Киев, играл в товарищеских, а затем и в официальных матчах. Впоследствии, уже будучи игроком "Спартака", приезжал на игры украинской сборной. В России о моем существовании знали, но вызвать в сборную никто и не собирался. В Украине я получил неоценимый опыт выступлений в еврокубках. Я очень благодарен Украине за доверие и такую ​​возможность. Скажу честно, отдал за нее все свои силы и умения. Измена? Никогда об этом не думал", – однозначно отвечает Дмитрий Альбертович.

Украинский язык

Легионер приезжает в Украину, ему дают паспорт, он способен выучить несколько базовых слов в лучшем случае. Русский? Украинский? Какая разница? Согласитесь, типичная картина. Но не в случае Тяпушкина. "У нас с украинским языком прекрасные отношения. Знал, понимал, общался. Жить в Тернополе и не знать языка - нереально! Команда у нас была украинской - большинство ребят из Западной Украины. Я приезжал из Москвы, садился в такси и разговаривал на украинском. Если ты попал в коллектив, который общается на одном языке, никуда не денешься. Старожилы говорили мне: "Давай, общайся по-нашему". В определенный момент я и сам не понял, каким образом начал говорить и думать на украинском. Язык сам пришел ко мне", – признается Дмитрий Альбертович.

Сборная

В сине-желтых цветах Тяпушкин выступал в течение года – с марта 1994 по март 1995. Впоследствии Александр Шовковский вспоминал, что дебютировал в главной команде страны как раз из-за травмы Тяпушкина. Однако ворота сборной Украины в первом официальном поединке защищал именно кипер "Спартака". В отборе на Чемпионат Европы команда Олега Базилевича стартовала неудачно – с поражения Литве 0:2. "Главная причина такого позорного результата - состояние, в котором находилось наше футбольное хозяйство. Мы очень хотели победить, вылезали из кожи, чтобы выполнить поставленную задачу, но команда тогда была разобранной и недостаточно сыгранной", – говорит Дмитрий Альбертович.

Дебют Шевченко

Свой первый матч в национальной сборной Андрей Шевченко провел в марте 1995 против Хорватии (0:4). "Если не ошибаюсь, Андрей тогда играл правого хава, а позади него в защите разместился Олег Лужный. Честно говоря, не понимаю, почему так все произошло. На самом деле, хорваты были чрезвычайно мощными. Даже несмотря на то, что пенальти в мои ворота был следствием провокации. Мы просто попали под каток. Эта игра очень хорошо запомнилась мне, помню каждый гол. Я должен был сыграть лучше. Все же четыре мяча пропустил", – вспоминает голкипер.

Наиболее памятная игра

Тяпушкин почти без раздумий отмечает поединок с итальянцами, где сверкали Мальдини, Раванелли, Конте и Дзола. Для 30-летнего вратаря та игра стала последней в составе сборной Украины. "В начале поединка мы имели два хороших момента, но не реализовали их. Когда Дзола оказался перед моими воротами, я просчитал все. По крайней мере, так мне тогда казалось. Ему надо было бить только в тот угол, где я находился. Его выстрел был невероятным! Обратите внимание: мы уступили литовцам и итальянцам с одинаковым счетом с интервалом в полгода. Но рисунок нашей игры и то, как мы действовали на поле, существенно отличались. Украина образца сентября 1994-го и Украина, которая вышла на поле в марте 1995-го против итальянцев, это две совершенно разные команды", – считает Тяпушкин.

Авторитет

Один из младших партнеров Тяпушкина рассказывал, как во время матча за московское "Динамо" голкипер что-то ему крикнул. Молодой и горячий парень мгновенно посоветовал замолчать коллеге. После игры в раздевалке Тяпушкин подошел к одноклубнику и приставил к лицу кулак. "Таких случаев в моей карьере хватало. Когда молодой футболист попадает в основной состав, то он забывает, что его окружают старшие партнеры, которые могут что-то полезное подсказать. Именно подсказать, а не унизить или оскорбить. Это деловой рабочий разговор. Некоторые ребята не воспринимают такие подсказки. Но, к счастью, все всегда заканчивалось мирно", – говорит Дмитрий Альбертович.

Специалист по пенальти

Первый гол в качестве вратаря сборной Тяпушкин пропустил с пенальти. Зато в отборочном матче против Словении кипер парировал удар и сохранил ничейный результат на "Республиканском" – 0:0. Тяпушкин признается, что не отрабатывал одиннадцатиметровые. "На тренировках ребята просто подходили и просили потренироваться в пробитии пенальти. Я не особенно любил это делать. А вот в игре у меня был кардинально другое настроение. Пытался перехитрить бьющего игрока. Внимательно смотрел, изучал, анализировал, в какой угол он пробьет", – делится секретами вратарь.

Наши дни

Сейчас Дмитрий Альбертович живет в России и всегда радуется звонкам из Украины. Характерно то, что неплохо помнит украинские слова и часто их использует. Как признается сам – Украина для него всегда будет особенным местом. Сейчас Тяпушкин работает тренером вратарей в подмосковном клубе "Олимп-Долгопрудный" и передает свои знания молодому поколению. Говорит, что часто рассказывает подопечным истории из своей карьеры. Карьеры, основная часть которой прошла на нашей земле.