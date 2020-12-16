Успешное начало в Запорожье, насыщенная событиями карьера в Динамо и серьезные трудности после прощания с футболом – краткое резюме жизненного пути Павла Шкапенко. 16 декабря бывший футболист сборной Украины, киевского Динамо и запорожского Металлурга празднует день рождения.

– Родился 16 декабря 1972 года в Запорожье.

– Дебютировал за сборную – 18 мая 1993 года в матче против Литвы (2:1).

– Сыграл 10 матчей за сборную Украины.

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Старт

Молодой талант быстро пробился в основу запорожского Металлурга, главной команды родного города, – пишет Сборная24. Шкапенко дебютировал в Первой союзной лиге незадолго до совершеннолетия, а затем провел несколько матчей в высшем дивизионе. Впоследствии в составе Металлурга прекрасно начал первый независимый чемпионат Украины. Шкапенко оформил третий хет-трик в истории украинской Высшей лиги, когда ему еще не исполнилось 20-ти. Повышение было делом времени.

Динамо

В течение нескольких десятилетий ключевую роль в формировании состава флагмана украинского футбола принимал селекционер Анатолий Сучков. Именно Анатолий Андреевич привез в столицу Украины Шкапенко, где он быстро стал своим. Анатолий Пузач выпустил новичка на замену в матче против Днепра и уже через 20 минут дебютант оформил победный гол – 2:1! "Я забил в ворота команды, за которую мечтал играть в детстве", – вспоминал сказочный дебют Павел. Уже через год Шкапенко получил приглашение в национальную сборную.

Шкапенко в составе Динамо – второй слева в нижнем ряду

Барселона

Однако еще до вызова в национальную сборную, 20-летний Шкапенко сыграл едва ли не самый важный матч в своей карьере. На стадии 1/16 финала Лиги чемпионов киевляне встречались с Барселоной. На 5-й минуте домашнего поединка Шкапенко откликнулся на роскошную передачу Виктора Леоненко с правого фланга, завис в воздухе и головой отправил мяч в ворота Субисарреты!

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Гости вскоре отыгрались усилиями Рональда Кумана, который реализовал пенальти. Кроме того, несколькими минутами ранее рефери удалил Сергея Мизина. Впрочем, под занавес первого тайма героем эпизода вновь стал Шкапенко. Он в очередной раз получил классный пас от Леоненко и готов был пробивать. Удар сзади по ногам от Гильермо Амора – пенальти! Леоненко спокойно реализовал приговор, а во втором тайме отличился еще раз – победа 3:1! Много лет спустя Павел рассказывал, что успешная игра сына даже вызвала слезы у Леонида Шкапенко, отца нападающего Динамо.

Жаль, что в ответном матче на "Камп Ноу" магии Шкапенко и Леоненко оказалось недостаточно и команда Михаила Фоменко проиграла 1:4 – идеальный результат для Барселоны Йохана Кройфа.

Сандерленд

Можно предположить, что неудачные смотрины в английской команде в 1996-м существенно повлияли на карьеру Шкапенко. То ли клубы между собой не договорились, или Валерий Лобановский не захотел отпускать футболиста, однако исторический трансфер в АПЛ все же не состоялся. Павел выиграл еще несколько чемпионств и Кубков Украины с Динамо, хотя как футболист почти не прогрессировал.

Далее были травмы, отсутствие вызовов в сборную Украины, потеря места в стартовом составе Динамо и вполне ожидаемая аренда. Сначала Павел отправился в киевский ЦСКА. А потом вообще попрощался с "бело-синими" и стал игроком российского Уралана. Большое количество травм и, как следствие, преждевременное прощание с футболом в 31 выглядели вполне логично.

Сборная

К сожалению, продемонстрировать свой максимум в главной команде страны Шкапенко не удалось сполна. Хотя начало традиционно выглядело многообещающе. Олег Базилевич выпустил дебютанта в старте на поединок с литовцами. В тот день Павел не забил, однако в шестом матче в своей истории "сине-желтая" команда смогла наконец победить 2:1 – это был первый триумф юной сборной.

Шкапенко – второй слева в нижнем ряду

Со Шкапенко в составе наша сборная уступала лишь дважды – в товарищеских матчах против хорватов и мексиканцев. А еще не без участия Павла украинцы успешно сыграли в отборе на Чемпионат Европы против той же Хорватии. В 1995-м мы победили "клетчатых" 1:0 благодаря голу Юрия Калитвинцева. Отмечаться мог и Шкапенко, который появился из скамейки сразу после перерыва, но потерял удобную возможность. В отборе на Чемпионат мира через два года Шкапенко провел свой прощальный поединок в сине-желтых цветах. В битве с Германией (0:0) он снова вышел на замену, заострял, находил моменты, однако Андреасу Кепке не забил.

Наши дни

Переходный этап после футбола не всегда является легким и успешным. Шкапенко это почувствовал на себе в полной мере. Сейчас Павла Леонидовича часто можно встретить рядом с подъездом его многоэтажки в центре Киева. Периодически он наведывается к матери в Запорожье. Последний раз легендарного футболиста приходилось видеть в марте. Шкапенко традиционно сохраняет отличное чувство юмора и всегда предрасположен к общению. Правда, стиль жизни обусловливает определенные последствия – зафиксировать стабильный номер телефона и выйти на связь с Павлом Леонидовичем тот еще квест.

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Хочется верить только в то, что Шкапенко под силу справиться с любыми трудностями. Тем более, что день рождения – это хороший шанс не только получить множество пожеланий, но и воплотить их в жизнь.