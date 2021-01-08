Экс-игрок сборной Украины Валентин Москвин 8 января отмечает день рождения.

В послужном списке Валентина Москвина только один матч в составе национальной сборной Украины, – пишет Сборная24. – Также ему принадлежит интересное достижение – он забил последний гол Днепра в Высшей лиге советского чемпионата. А еще в карьере Москвина был финал Кубка Украины, серебряные и бронзовые награды Высшей лиги и выступления за харизматичный Днепр Кучеревского и Штанге. Не менее увлекательно выглядит начало футбольного пути Валентина Артуровича: счастливый случай на пляже, необычное образование как для футболиста и серьезные трудности на старте.

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– Родился 8 января 1968 года в Ивано-Франковске.

– Дебютировал за сборную – 28 октября 1992 года в матче против Беларуси (1:1).

– Сыграл 1 матч за сборную Украины.

– Работает детским тренером в СДЮШОР "Прикарпатье".

Встреча на пляже

Кто знает, как бы сложилась жизнь Валентина Москвина, если бы не подарок судьбы. Молодой ивано-франковский детский тренер Юрий Шайкин только закончил институт и бродил по городу в поисках перспективных футболистов.

"Москвина я заметил на ивано-франковском пляже, рядом с нашим озером. Смотрю, мальчик набивает мяч так ловко, но только правой ногой. Ему на тот момент лет 8 было. Подошел к нему, говорю: "Попробуй набивать двумя ногами". Пригласил его на стадион, он пришел и так все началось", – вспоминал Юрий Семенович.

Пройдет много лет и Москвин будет считаться одним из лучших воспитанников Шайкина. Однако уже на начальном этапе появятся серьезные трудности. "На медосмотре у Валика обнаружили проблемы с сердцем. Я на свой страх и риск взялся за него. Намучился изрядно. К счастью, Валентин перерос все это. Родители также пошли мне на встречу, а их сын стал известным футболистом", – рассказывал первый тренер Москвина.

Валентин с мамой

Футболист, который превзошел филолога

По словам Валентина Артуровича, почти все свое детство он провел во дворе. К тому же рядом с его домом находился стадион "Рух". "Я постоянно "пропадал" на стадионе, меня все старшие футболисты знали", – рассказывал Москвин. Отец Валентина родился в Тбилиси и был военным, мама родом из Улан-Удэ, преподавала английский язык. Неудивительно, что первое образование будущего футболиста сборной Украины – факультет иностранных языков. Конечно, со временем профессиональный спорт вытеснил науку, однако Валентин Артурович признается, что даже сейчас английский у него на уровне. Полученные знания он потом использовал на сборах и во время выступлений за рубежом.

Стоит отметить, что мама внимательно следила за обучением сына. Это дало результат – школу он закончил с двумя "четверками" и шел на медаль. "Считаю, что футболист должен не только в футбол играть. Он должен быть всесторонне развитым человеком. Постоянно надо совершенствоваться. И на футбольном поле, и в жизни", – считает Валентин Артурович.

Опека в Днепре

Москвин выделялся на фоне сверстников в раннем возрасте – уже в 14 лет парень получил приглашение в сборную от Александра Чубарова, известного администратора Динамо. Вскоре Валентин попал в команду к Анатолию Бышовцу. "Каждого тренера следует оценивать по показателю прогресса. Могу заверить – при нем после сборов всегда чувствовал положительные сдвиги. Я понимал, что чему-то научился, прибавил. Бышовец был очень интересным в общении. Тренер рассказывал не только о спорте. Говорят, что для развития нужно разговаривать с более умными. Так было и с Анатолием Федоровичем. Каждый разбор игры был познавательным. Он мне очень много дал. Не каждый может выиграть Олимпиаду. Бышовец смог", – говорит Валентин Артурович.

Несмотря на ранние вызовы в сборную, Москвин считает, что в Ивано-Франковске его передержали. В 17 лет парня приглашали в киевское и московское Динамо, а также в Днепр. Валентин даже заявление на переход в столицу Украины написал – не сложилось. Зато вариант с переездом в Днепропетровск оказался реальным. Благодаря квоте для молодых футболистов новичок получал свои шансы и получил возможность противостоять взрослым мужикам. "Я раньше их только по телевизору видел. А здесь приезжаешь и за столом сидишь или вместе тренируешься. Ко мне прекрасно относились в Днепре, оберегали. Знали, что подрастает звездочка. Старшие подходили и предупреждали: "Малый, если кто обидит – говори нам", – рассказывал Москвин.

Днепр в Ватикане (1989 год), Москвин – третий справа в нижнем ряду

Памятный дебют и первые проблемы

В Высшей союзной лиге Валентин дебютировал в 20-летнем возрасте. В последнем туре Днепр принимал минское Динамо и победил 4:3. Москвин говорит, что в тот день не реализовал три момента и вспоминает о них до сих пор. "Стадион забит, в составе минчан три вице-чемпиона Европы: Зигмантович, Алейников и Гоцманов. Нашему вратарю Тютереву 17 лет, Жене Похлебаеву – 16. Ну мы и игру выдали! Проиграли бы 0:7 – никто слова не сказал бы. Но мы понимали – традиции, наследие великой команды. Все были шокированы – болельщики долго нам аплодировали. Тот матч со мной на всю жизнь", – делится воспоминаниями футболист.

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В следующих сезонах Москвин все еще оставался игроком дублирующего состава и выиграл золото первенства вместе с Мединым, Полуниным, Дирявкой, Сасько и Похлебаевым. Также Валентин получил опыт выступлений в Кубке чемпионов и Кубке УЕФА. А еще в 1990-м сыграл на "Сантьяго Бернабеу" в спарринге Днепра с Реалом. Хотя тот год сложно назвать удачным для Москвина.

"Прошел сборы, набрал хорошую форму и почувствовал – этот год будет моим. Но перед самым началом чемпионата получил трещину плюсневой кости. Долго лечился, потом длительное время набирал форму. Начались конфликты с Кучеревским. Недоразумения исключительно рабочие. Были замечания – я не так отреагировал", – признавался Москвин.

Исторический, но бесценный гол

Москвин дважды отличился в Высшей лиге СССР и сделал это в последнем сезоне. Сначала пострадал Металлист. "У харьковчан была крепкая команда, и принципиальности в нашем противостоянии не существовало. Больше нервов мы потратили на дерби с Запорожьем. В Харькове на нас разозлились после того, как мы проиграли в последнем туре Пахтакору 1:3, с которым Металлист боролся за сохранение прописки. Подумали, что мы умышленно. Я забил Пахтакору, впрочем это нам не помогло. Металлист обыграл ЦСКА и рассчитывал на то, что мы не проиграем команде из Ташкента. Нас просили о помощи, но сложилось все иначе. Я был молодым, о всех раскладах не знаю", – вспоминал Москвин. Кстати, тот гол Москвина в ворота Пахтакора стал последним для Днепра в Высшей лиге.

Прикарпатье – метча, Днепр – душа

Фактически в жизни Валентина Артуровича было две любимые команды. Выступления в родном Прикарпатье – детская мечта Москвина. Днепр – это команда, в которой он чувствовал себя счастливым. Предложений сменить прописку хватало. Футболиста звали в чемпионат России и предлагали огромные деньги. "К нам подъезжали, приглашали... Но я очень привязываюсь к месту, потому Днепр не мог на что-то другое поменять", – объясняет Валентин.

Он остался в существенно омоложенной команде Николая Павлова в начале девяностых. "Николай Петрович – не только классный специалист, но и мощный мотиватор. Тренер умел задеть струну в душе и убедить, что ты можешь сделать определенную вещь. И коллектив подобрался хороший – голодный до побед, амбициозный. Старшие поехали, а молодежь хотела доказать свои умения. Каждая тренировка, как праздник. В свободное время, в выходной день приезжали на базу. Не команда, а семья! А еще Павлов умел держать слово – никто не сомневался в его правдивости", – вспоминал Москвин.

Сборная с логотипом Интера

В 1992-м Валентин дебютирует за сборную Украины. "Сине-желтые" проводили свой четвертый матч в истории – противостояли белорусам в Минске (для наших соседей это был премьерный исторический поединок).

"Вызов я воспринял нормально, ведь понимал, что играл в ведущей команде Украины. Безусловно, чувствовал подъем, было приятно", – говорит Москвин. Одно из главных воспоминаний футболиста о том времени – особая экипировка, которую получили сборники. "На груди красовалась эмблема миланского Интера. Этот красноречивый факт много объясняет. Нам повезло, что Михайличенко с Кузнецовым из Рейнджерса приехали – уровень показывали. Украинцам удалось сравнять счет в концовке встречи".

Днепр Бернда Штанге, Москвин – первый слева в верхнем ряду

Доверие Штанге

В 1993-м Москвин стал игроком Хапоэля из израильской Кфар-Сабы. "Павлов позвал и сказал: "Не сомневайся – на год поезжай и заработай немного". Во-первых, я получил хороший опыт. Узнал, как себя легионер чувствует, новую страну увидел. Единственный негатив – много свободного времени. Познакомился с другим подходом – надо самостоятельно себя в тонусе держать. Для наших игроков в то время такие вещи были необычными", – говорил Валентин Артурович. Еще больше удивился Москвин по возвращении домой – в Днепре работал немец Бернд Штанге. "Он нам свободу дал. И к ней не все были готовы. Молодежь сейчас немного другая, а тогда нам нужен был кнут. Штанге разделял работу и личные вещи. В Днепре мы получили европейское общение", – говорит Москвин.

Вместе с немецким тренером днепряне пробились в финал Кубка Украины, где в серии пенальти проиграли Шахтеру.

"Дело дошло до седьмых ударов. Борис Финкель свой удар не реализовал. Я потом сильно жалел – надо было взять мяч и идти пробивать. Ответственность так давила на меня! Подводить не хотел никого. Если бы я еще со старта вышел, а я на замену появился... Финкель не должен был бить. Один из тренеров Александр Лысенко кричал мне: "Иди пробивать!"

А я уже даже бутсы снял. Никто не думал, что до седьмого удара дойдет", – с горечью вспоминает Валентин Артурович, который ни разу в своей карьере не исполнял пенальти. – "Фобия? Это не совсем так. Говорят, что пенальти – это лотерея. Я так не считаю. Пенальти это такой же технический элемент, как удар по воротам или короткая передача. Такое надо тренировать. Ну давило на меня это! Даже когда за дубль на бомбардира шел, все равно не увеличивал показатели за счет ударов с отметки".

***

Москвин попрощался с большим футболом очень рано – в 29. Тренироваться становилось все труднее из-за артроза. Каждый матч становился возможным только благодаря уколам. Удовольствие от футбола изменилось на сплошное страдание. У Валентина Артуровича есть свои объяснения. "Все проблемы человека связаны с ним самим. В молодости создается впечатление, что тебя кто-то прессует. А сядешь спокойно, проанализируешь и видишь – там недоработал, там нарушил режим, там не должным образом выполнил работу. Всем своим подопечным говорю – в первую очередь ищите ошибки в себе. Вам в жизни будет намного легче".