Полузащитник национальной сборной Украины и киевского Динамо Евгений Похлебаев уже много лет борется с тяжелой болезнью.

– Родился 25 ноября 1971 года в Полтаве.



– Дебютировал за сборную - 28 октября 1992 года в матче против Беларуси (1:1).



– Сыграл 14 матчей за сборную Украины.



Человеку даются только те испытания, которые он способен выдержать. Эту фразу можно применить к Ольге Васильевне Похлебаевой, которая в течение 23 лет ведет отчаянную борьбу за здоровье своего сына, – пишет Сборная24.

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Старт

Похлебаев стремительно ворвался в футбол. Сейчас понимаешь – он будто спешил жить и заниматься любимым делом. В 7-летнем возрасте записался на футбол и с первых тренировок демонстрировал успехи. Далее было золото Чемпионата Европы в составе юношеской сборной СССР, дебют за чемпионский Днепр в 16 и вызов в сборную Украины в 20-летнем возрасте. А еще чемпионство с Динамо, много голов, классных матчей и других локальных побед. В 90-х Похлебаеву принадлежал статус одного из лучших полузащитников страны.



Всех этих успехов, как и будущей трагедии, могло не быть. Кажется, Ольга Васильевна до сих пор не может простить себе то, что отпустила Женю в Днепропетровский спортинтернат. Кстати, туда парня взяли без всякого просмотра.

"Я очень не хотела отпускать сына из родной Полтавы. Тренер из местного интерната приехал ко мне на работу. Я плакала от отчаяния, а вместе со мной плакал и Женя – просил, чтобы я согласилась. Конечно, я говорила ему о том, что он когда вырастет, будет иметь своих детей и поймет, что я тогда пережила. Знаете, наверное, моя душа чувствовала что-то плохое", – говорит Ольга Васильевна.

Трагедия

11 августа 1997 года в матче 4 тура Первой лиги киевское Динамо-2 гостило в Ровеньках на Луганщине. Столичная команда получила рядовые три пункта в поединке с местной Авангард-Индустрией, а один из трех "сухих" голов в ворота соперника записал в актив Евгений Похлебаев.

"Женя перенес операцию на паховых кольцах и проходил процесс восстановления в составе второй команды, – объясняет Ольга Похлебаева. – Если честно, то я даже не знала, что он будет играть в Ровеньках".

Именно после того матча Евгению стало плохо. Если впоследствии состояние футболиста стабилизировали, то с установлением диагноза возникли серьезные проблемы. Причину резкого ухудшения здоровья не удалось определить до сих пор. Маму Евгения убеждали в том, что потеря памяти стала следствием удара в голову. Впоследствии список потенциальных причин пополнился менингитом, энцефалитом и вирусным герпесом. "Создавалось впечатление, что нам ставили диагноз наугад – кому что нравилось, то и писали. Сейчас уже слишком поздно. Это при том, что все анализы сына в норме. Проблема одна и она является ключевой – это голова. Когда я только приехала в больницу, то сын жаловался: "Мама, меня очень болит голова, я получил сильный удар". Когда я спросила медсестру, что за препараты Жене прописали, она ответила: "От пневмонии". Какая пневмония? я хотела встретиться с врачом, однако к нам он так и не появился", – вспоминала Ольга Васильевна.

Предчувствие

Мама Евгения утверждает, что имела внутреннее беспокойство. В тот день она находилась на даче в селе под Полтавой.

"Вечером быстро легла спать, но потом внезапно проснулась посреди ночи. На душе было тревожно", – признается Ольга Васильевна.

О том, что с сыном что-то может случиться, не переживала. Другое дело – внук Михаил, которого взял к себе на несколько дней ее муж Василий. Боялась, что дедушка мог не досмотреть мальчика.



"Я встретила мужа с внуком во дворе дома. Значит, что-то могло случиться с Евгением. Вспомнила, что сын ежедневно звонил мне перед выездом на тренировку. Я метнулась к телефону – на мои звонки Женя не отвечал. Только после обеда на следующий день я узнала определенные детали – невестка Виктория сказала только, что Женя заболел пневмонией и мгновенно бросила трубку. Я начала собираться в Киев", – рассказывает Ольга Васильевна.

Лечение

Когда мама Евгения попала в больницу, то увидела, как кого-то везут на кушетке.

"Сына узнала по руке. Мне показалось, что он мертв. Я безумно закричала. Кажется, крик разбился о стены больницы. Евгений приподнял голову, я бросилась к нему. Он был не похож на себя, имел стеклянные глаза", – говорит Ольга Васильевна.

В ту ночь они долго разговаривали, а Евгений даже рассказал, что забил гол в матче в Ровеньках.



Дальнейшее лечение футболиста растянулось на всю жизнь. Он больше никогда не вернется на поле, а все зарубежные поездки будут связаны исключительно с целью побороть болезнь. Киевское Динамо помогало финансово, оплачивало лечение в Германии, которое немного улучшило состояние пациента. Врач в местной клинике предположил – если бы Похлебаев находился в коллективе, может быть, память частично возвращалась бы. Однако поведение бывших партнеров удивляло и неприятно поражало. По словам матери Евгения никто из одноклубников не интересовался состоянием здоровья Похлебаева. Отвернулась от футболиста и жена Виктория, которая забрала с собой сына Михаила и исчезла.

Похлебаев в составе Динамо - второй слева в нижнем ряду

Наши дни

"Ольга Васильевна часто повторяет: "Человек имеет значение, пока он здоров. Больные никому не нужны". Однако семья Похлебаевых не раз встречала хороших людей на своем пути. Ранее в Динамо работала девушка Виктория, которая помогала Евгению с билетами на матчи киевлян. Поэтому наблюдал Евгений за любимой командой не только по телевизору. Он постоянно переписывает телепрограмму и четко знает, во сколько начнется определенный матч.



Евгений всегда встречает гостей улыбкой. Он очень положительный и общительный. Много времени проводит на улице. Похлебаев ежедневно гуляет по несколько часов и преодолевает огромные расстояния. Дома он сохраняет стерильную чистоту. Книги, мячи и даже бутсы – все на своем месте. Старания Евгения превращают дом в музей.

Будущее

Ключевая проблема в общении с Евгением – он почти ничего не помнит о своей карьере. Голы, передачи, яркие моменты футбольной жизни – все это осталось далеко в прошлом. Евгений вспоминает несколько фамилий, названия клубов и некоторые краткосрочные вещи.



История болезни Похлебаева является таинственной и трагической. Не менее болезненные ощущения вызывает осознание того факта, что физически здоровый человек почти половину своей жизни проводит в одиночестве в своем мире. На судьбу матери Евгения выпал еще больший груз – в течение длинных 23 лет она боролась и продолжает это делать за здоровье сына. Говорит, что не верит в полноценное выздоровление, однако никогда не перестает делать все зависящее от нее. В январе Ольге Васильевне исполнится 82.

***

Каждый звонок и каждая встреча с семьей Похлебаевых – очередная надежда на лучшее. Однако реальность часто бывает жестокой и не находит места для чуда. Она напоминает, как важно уметь ценить каждый день и дарить любовь и поддержку тем, кто нас окружает.