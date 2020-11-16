Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился мыслями о матче против Украины в Лиге наций. Швейцария примет Украину в Люцерне 17 ноября.

Наставник швейцарцев пожаловался, что команда отдала много сил в противостоянии с Испанией (1:1). Об этом сообщает BZ.

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Наша команда потратила много сил против Испании, но к завтрашнему вечеру мы будем готовы. После финального свистка во встрече с Испанией, сразу начал думать о матче с Украиной,

– сказав Петкович.

Кроме того, он отметил, что вновь не может рассчитывать на часть футболистов из-за коронавируса и дисквалификации.

"Поэтому мы решили довызвать Ланга, Эбишера и Касами", – отметил Петкович.

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Главное – остаться в лиге А

По словам Петковича, задача Швейцарии - остаться в дивизионе A. Для этого швейцарцам следует побеждать Украины.

Главное – остаться в лиге А, чтобы вновь играть против таких сильных команд как Испания. Лига B может быть более интересной для болельщиков, ведь выступление там опять будет связано с повышением в классе. Но я бы предпочел первый вариант. Мы очень хотим завтра победить и рады, что можем сделать это в личной встрече с Украиной,

– рассказал наставник швейцаров.

Петкович подчеркнул, что в матче против Украины его команда будет исповедовать другой стиль, чем в игре с Испанией.

"Стиль игры нужно корректировать в зависимости от соперника. В матче с Испанией нам частично пришлось уходить в глухую оборону. Против Украины стиль игры будет иным. Наша цель – доминировать над каждым соперником. Когда была возможность, это работало и против Испании. Мы хотим атаковать и создавать возможности", – сказал Петкович на пресс-конференции.

Швейцария – Украина: главное о матче

Команды должны встретиться 17 ноября в Люцерне. Матч должен начаться в 21:45.

Однако игра находится под угрозой срыва. Все потому, что в сборной Украины снова вспышка коронавируса – больные трое игроков.

Украина ожидает решения местных властей о возможности проведения матча.

Если же игра состоится, украинской команде достаточно не проиграть. В турнирной таблице "сине-желтые" опережают Швейцарию на 3 очка.