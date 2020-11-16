Второй подряд матч сборной Украины в Лиге наций-2020 находится под угрозой срыва. После того, как мог не состояться поединок с Германией, есть вероятность, что отменят игру со Швейцарией.

В сборной Украины снова вспышка коронавируса, в результате чего положительные тесты сдали трое футболистов. Об этом сообщает сайт УАФ.

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Положительные тесты сдали Евгений Макаренко, Дмитрий Резник и Эдуард Соболь.

Украинская ассоциация футбола информирует, что матч 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина может не состояться.

Сообщается, что Украина ожидает решения местных властей о возможности проведения матча.

Важно. Матч Швейцария – Украина должен состояться 17 ноября. Начало игры в 21:45.

Что известно о коронавирусе в сборной Украины

Перед матчем с Германией, который состоялся 14 ноября, в сборной Украины было зафиксировано четыре случая COVID-19.

Положительные тесты сдали Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко и Виктор Коваленко. Они покинули расположение команды и вернулись домой.

Матч с Германией мог не состояться. Разрешение провести игру команды получили за несколько часов до стартового свистка, когда украинская сборная сдала отрицательные результаты на коронавирус.

Швейцария и Украина в очном матче должны определить, кто останется в дивизионе A. Украина опережает швейцарцев на 3 очка.