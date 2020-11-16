Головний тренер збірної Швейцарії Владимір Петкович поділився думками про матч проти України в Лізі націй. Швейцарія прийме Україну в Люцерні 17 листопада.

Наставник швейцарців поскаржився, що команда віддала багато сил у протистоянні з Іспанією (1:1). Про це повідомляє BZ.

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Наша команда витратила багато сил проти Іспанії, але до завтрашнього вечора ми будемо готові. Після фінального свистка у зустрічі з Іспанією, відразу почав думати про матч з Україною,

– сказав Петкович.

Окрім того, він зауважив, що знову не може розраховувати на частину футболістів через коронавірус та дискваліфікації.

"Тому ми вирішили довикликати Ланга, Ебішера і Касамі", – зазначив Петкович.

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Головне – залишитися у лізі А

За словами Петковича, завдання Швейцарії – залишитися у дивізіоні A. Для цього швейцарцям слід перемагати Україну.

Головне – залишитися у лізі А, щоб знову грати проти таких сильних команд, як Іспанія. Ліга B може бути більш цікавою для вболівальників, адже виступ там знову буде пов'язаний з підвищенням у класі. Але я б віддав перевагу першому варіанту. Ми дуже хочемо завтра перемогти і раді, що можемо зробити це в особистій зустрічі з Україною,

– розповів наставник швейцарів.

Петкович підкреслив, що в матчі проти України його команда буде сповідувати інший стиль, аніж у грі з Іспанією.

"Стиль гри потрібно коригувати в залежності від суперника. У матчі з Іспанією нам частково довелося йти в глуху оборону. Проти України стиль гри буде іншим. Наша мета – домінувати над кожним суперником. Коли була можливість, це працювало і проти Іспанії. Ми хочемо атакувати і створювати можливості", – сказав Петкович на пресконференції.

Швейцарія – Україна: головне про матч

Команди мають зустрітися 17 листопада у Люцерні. Матч повинен розпочатися о 21:45.

Однак гра перебуває під загрозою зриву. Все тому, що в збірній України знову спалах коронавірусу – хворі троє гравців.

Україна очікує рішення місцевої влади щодо можливості проведення матчу.

Якщо ж гра відбудеться, українській команді достатньо не програти. У турнірній таблиці "синьо-жовті" випереджають Швейцарію на 3 очки.