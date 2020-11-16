Швейцария – Украина: прогноз

После 5-го тура Лиги наций у футболистов сборных самые разные эмоции. Швейцарии удалось отобрать очки у лидера группы Испании, сыграв вничью 1:1. А вот украинцы потерпели поражение от Германии 3:1, пишет 24 канал.

Заслуживающуе внимания Матч Швейцария – Украина может не состояться

Кадровые потери

К поединку обе команды подходят с кадровыми потерями. Так наставник сборной Украины Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на целый ряд игроков: Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Виктора Коваленко и Сергея Сидорова. Все игроки уже отправились на самоизоляцию, которую будут отбывать в клубах.

Также накануне матча в команде обнаружили еще три положительные результаты. На этот раз заболели Дмитрий Резник, Евгений Макаренко и Эдуард Соболь.