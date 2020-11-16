Швейцария –Украина: прогноз После 5-го тура Лиги наций у футболистов сборных самые разные эмоции. Швейцарии удалось отобрать очки у лидера группы Испании, сыграв вничью 1:1. А вот украинцы потерпели поражение от Германии 3:1, пишет24 канал. ЗаслуживающуевниманияМатч Швейцария – Украина может не состояться Кадровые потери К поединку обе команды подходят с кадровыми потерями. Так наставник сборной Украины Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на целый ряд игроков: Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Виктора Коваленко и Сергея Сидорова. Все игроки уже отправились на самоизоляцию, которую будут отбывать в клубах. Также накануне матча в команде обнаружили еще три положительные результаты. На этот раз заболели Дмитрий Резник, Евгений Макаренко и Эдуард Соболь. В сборной Швейцарии также не обошлось без потерь. Участие в игре не смогут принять Сильван Видмер и Джордан Лотомба. В обоих выявлено коронавирус. Наставник швейцарской команды Владимир Петкович не может выпустить на поле дисквалифицированных Нико Ельведи и Ремо Фройлера. Прошлый поединок между этими сборными завершился со счетом 2:1 в пользу украинской команды. В том матче гола за украинский забивали Андрея Ярмоленко и Александр Зинченко. Матч 6-го тура группы Лиги наций Швейцария – Украина состоится 17 ноября в 21:45 Что прогнозируют букмекерыMarathonbet Букмекеры отдают победу хозяевам матча. Победа Швейцарии оценена коэффициентом 1,71. А вот в победу Украины эксперты не слишком верят –4,80. Что касается ничейного счета в этом противостоянии, то такой исход поединка оценен в 3,90. Специалисты склоняют к тому, что встреча завершит победой какой-либо из сборных, но с перевесом всего в один мяч. Именно такой показатель оценен в 2,43. Если же принимать во внимание успех подопечных Андрея Шевченко с "сухим" счетом, то такой прогноз стоит коэффициент 8,00. По главам, то скорее всего обоим сборным удастся отличиться в матче –1,85. И еще вероятно, что голы будут в двух таймах –1,75. Болельщики у экранов своих гаджетов смогут увидеть результативный удар в матче в период с 76-90 минуты встречи. Этот гол и может поставить точку в противостоянии –1,98. После 5-го тура Лиги наций у футболистов сборных самые разные эмоции. Швейцарии удалось отобрать очки у лидера группы Испании, сыграв вничью 1: 1. А вот украинцы потерпели поражение от Германии 3: 1,