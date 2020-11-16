В сборной Швейцарии также коронавирус, вызов в команду получили 3 футболиста
В сборной Швейцарии произошли кадровые пертурбации перед матчем с Украиной в Лиге наций. Четверо игроков не помогут команде в игре с Украиной.
Федерация футбола Швейцарии информирует, что на матч 6-го тура Лиги наций против Украины дополнительно вызваны трое игроков.
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Вызов в сборную Швейцарии получили защитник Михаэль Ланг ("Боруссия" М), хавбеки Мишель Ебишер ("Янг Бойз") и Пайтим Касами ("Базель").
Кого потеряла Швейцария
Перед матчем со сборной Украины швейцарская команда потеряла четырех футболистов.
Участие в игре с Украиной не смогут принять Сильван Видмер и Джордан Лотомба. В обоих коронавирус.
Также наставник швейцарцев Владимир Петкович не может рассчитывать на Нико Ельведи и Ремо Фройлера. Оба футболиста дисквалифицированы.
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