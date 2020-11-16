В сборной Швейцарии произошли кадровые пертурбации перед матчем с Украиной в Лиге наций. Четверо игроков не помогут команде в игре с Украиной.

Федерация футбола Швейцарии информирует, что на матч 6-го тура Лиги наций против Украины дополнительно вызваны трое игроков.

Это важно Матч Швейцария – Украина может не состояться

Вызов в сборную Швейцарии получили защитник Михаэль Ланг ("Боруссия" М), хавбеки Мишель Ебишер ("Янг Бойз") и Пайтим Касами ("Базель").

Кого потеряла Швейцария

Перед матчем со сборной Украины швейцарская команда потеряла четырех футболистов.

Участие в игре с Украиной не смогут принять Сильван Видмер и Джордан Лотомба. В обоих коронавирус.

Также наставник швейцарцев Владимир Петкович не может рассчитывать на Нико Ельведи и Ремо Фройлера. Оба футболиста дисквалифицированы.

Важно. Поединок Швейцария – Украина должна состояться 17 ноября. Начало игры в 21:45. Швейцария и Украина в очной битве решат, кто останется в дивизионе A.