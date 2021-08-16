Подбором игроков занимался Комитет национальных сборных, ведь главного тренера у сборной Украины еще нет. В списке есть сюрпризы: в резервном перечне есть защитник пражской Славии Тарас Качараба, хавбек Зари Владислав Кочергин, Евгений Коноплянка и Даниил Сикан из Шахтера и еще 4 футболиста.

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Кроме того, в списке отсутствует Марлос, которого критиковали за неудачную игру на Евро-2020.

Всего в заявке есть 24 игрока, еще 8 – в резервном списке.

Основной список игроков сборной Украины на матчи против Казахстана и Франции:

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин.

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Эдуард Соболь.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Александр Зубков, Игорь Харатин.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик.

Резервный список: Евгений Макаренко, Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка, Ефим Конопля, Даниил Сикан, Тарас Качараба, Богдан Михайличенко, Владислав Кочергин.

Матчи против Казахстана и Франции состоятся 1 и 4 сентября соответственно.