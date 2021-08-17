24 августа – особая дата для меня. Во-первых, именно в этот день много лет назад родилась моя мать. К сожалению, ее уже нет с нами, поэтому часто мой День Независимости проходит с грустью и в воспоминаниях. Также хорошо помню 24 августа 1991 года. Накануне состоялись тревожные события ГКЧП в Москве и на душе было определенное смятение. Сейчас День Независимости чрезвычайно важное событие для меня, и я каждый год поздравляю с этим праздником дорогих и близких мне людей, а еще чувствую приподнятое настроение.

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Помню момент, когда получил паспорт гражданина Украины. Я был молодым, не задумывался о многих вещах и не воспринял это событие, как положено. Только когда я заслужил вызов в национальную сборную, понял одну банальную, зато важную для меня вещь. Если бы не обретение Украиной независимости, то я не реализовал бы себя как футболист.

Максим Левицкий / Фото Getty Images

Я родился в России, вырос в Крыму. Одним из ключевых событий, изменивших мое сознание, стала Революция Достоинства. Именно в тот момент я оказался перед выбором – кого поддерживать, на чью сторону становиться и вообще, что дальше? Ситуация развивалась стремительно, но я никогда не забуду ощущение огромной несправедливости. Я смотрел на ужасное видео разгона студентов и осознавал, что там страдают чьи-то дети. В конце концов, мой сын – их сверстник. Меня удивляла и возмущала безнаказанность...

Позже я не питал иллюзий относительно того, где добро, а где – зло. Я находился в Крыму, стал свидетелем захвата полуострова. Видел, кто стоит за всем этим, видел этих "неопознанных человечков". А потом я вернулся в Москву, где жил в то время. Пообщался со многими людьми и окончательно убедился – надо немедленно менять страну своего проживания.

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Начиная с 5 класса, я изучал украинский язык в одной из симферопольских школ. Обидно, но я забыл имя своей учительницы – как-то так сложилось, что я делал большие успехи и имел лучшие оценки по украинскому языку и литературе, чем по русскому языку. Впоследствии я долго не общался на украинском. Но несмотря на это, никаких препятствий с пониманием того, что на украинском написано в книгах или говорят по телевидению, у меня не возникало.

Я дебютировал за сборную Украины в 2000 году против Англии на "Уэмбли". Вряд ли я в совершенстве понимал значение того, что на футболке изображен трезубец и я несу определенную социальную миссию. Однако выше и дороже команды, чем национальная сборная Украины, я не имел.

К сожалению, я не представлял страну на чемпионатах Европы и мира, только в плей-офф за выход на Мундиаль – тогда мы уступили Германии. Я не играл на том уровне, к которому стремился, но все претензии могу адресовать исключительно себе.

Максим Левицкий (второй слева в верхнем ряду) в сборной Украины / Фото Укринформ

В моей карьере был этап выступлений во Франции. Помню свой первый матч за Сент-Этьен на домашнем стадионе "Жоффруа Гишар". На фанатской трибуне было немало флагов, но я заметил, как развевается сине-желтый флаг. Это был особый момент, который я запомнил навсегда.

Приятно, что во Франции меня идентифицировали именно как игрока сборной Украины, как украинца. Исключительно благодаря Независимой Украине и статусу футболиста национальной сборной я получил возможность сыграть в одном из лучших чемпионатов Европы.

Пресса писала о моих возможных выступления за сборную России, наставник Олег Романцев рассматривал мою кандидатуру. Я благодарен Валерию Васильевичу Лобановскому за то, что заметил меня, поверил и пригласил под знамена сборной Украины. С Романцевым я также работал, он тоже замечательный тренер. Однако Лобановский – фигура планетарного масштаба. С ним было очень интересно общаться и тренироваться под его руководством.

В упомянутых матчах с немцами нам не все удалось. Мне, в том числе. В любом случае выступать за национальную команду – это моя мечта, которая осуществилась.