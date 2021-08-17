Как рассказал журналист Андрей Малиновский, УАФ начала переговоры с Сергеем Ребровым еще в прошлом году, когда у Стефано Пиоли началась волна неудач в Милане. На его место сватали Шевченко, потому УАФ решила подстраховаться.

Кстати Последний шанс: Ребров выдвинул Аль-Айну жесткие требования и может возглавить сборную Украины

Встреча Реброва с функционерами вызвала гнев руководства Ференцвароша, которое наотрез отказалось покупать игроков, которых просил тренер. Боссы венгерского клуба не верили, что Ребров останется, потому перестали выполнять его требования.

Была предварительная договоренность, что именно Сергей Ребров возглавит сборную Украины, если Милан уволит Пиоли и согласует все вопросы с тренерским штабом Шевченко. Была даже вероятность, что на Евро-2020 сборная поехала бы уже с Ребровым, если бы Шевченко срочно возглавил Милан,

– рассказал Малиновский.

Также он добавил, что комиссионные, которые получили различные агенты за переход Реброва в Аль-Айн, очень серьезные, речь идет о миллионах. Поэтому надеяться, что агенты вернут деньги Аль-Айну и с Ребровым разорвут контракт, не стоит.

Напомним, 1 и 4 сентября Украина сыграет с Казахстаном и Францией в рамках отбора на ЧМ-2022. Наставника у команды еще нет, а заявку на матчи формировал Комитет национальных сборных.