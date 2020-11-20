Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на негативные тесты футболистов на COVID-19 по прибытии домой.

По мнению эксперта телеканалов "Футбол 1, 2" Евгения Левченко, УЕФА и Швейцария затеяли какую-то непонятную игру. Об этом он написал в своем Twitter.

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"Я не знаю, в какие игры играют Швейцария и УЕФА, если и у Мораеса, и у Кривцова негативные тесты в сертифицированной УЕФА лаборатории в Киеве", – написал экс-игрок сборной.

Я не знаю в какие игры играет Швейцария и УЕФА. Если и у Мораеса и Кривцова негативные тесты в сертифицированной УЕФА лаборатории в Киеве.‍♂️ — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) November 19, 2020

Напомним, что матч 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина был отменен местными властями из-за будто бы вспышки COVID-19 в лагере сборной Украины. УЕФА, который сначала позволил проводить матч, поскольку в "желто-синих" было предусмотреное регламентом количество футболистов, впоследствии вообще отменил поединок.

Как выяснилось по прибытии домой, тесты украинских футболистов были негативными. Кроме того, менеджер национальной команды рассказал о странном отношении принимающей стороны.