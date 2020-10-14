Главный наставник сборной Испании Луис Энрике прокомментировал неожиданное поражение от сборной Украины в Лиге Наций. Испанский специалист разочарован игрой своих подопечных в этом поединке.

Наставник испанцев разочарован игрой команды, поэтому был немногословен на послематчевой пресс-конференции. Энрике рассказал, что надежды на матч не оправдались. У его подопечных не шла игра в завершающей стадии атаки, сообщает УАФ.

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Разочарован игрой подопечных

Установка на игру была выполнена не полностью. Испанец признался, что расстроен, но результат матча уже никто не изменит. Он отметил игру украинцев, которые были вынуждены играть против Испании в ослабленном составе из-за травм и коронавируса у нескольких ключевых футболистов.

"Нам надо создавать еще больше возможностей и повышать их реализацию. Соперник был в несколько ослабленном составе по сравнению с поединком в Мадриде, но сегодня нам не удалось реализовать свое игровое преимущество",

– подытожил Энрике.

Добавим, что сборная Украины в Киеве на НСК "Олимпийский" сенсационно победила Испанию. Виктор Цыганков вышел на поле во втором тайме и реализовал красивый пас от Андрея Ярмоленко, установив окончательный счет встречи 1:0 в пользу Украины.

Лучшим игроком матча стал голкипер сборной Украины Георгий Бущан. Несмотря на поражение испанцы продолжают лидировать в группе "4". В их активе 7 очков, но в "спину уже дышат" Германия и Украина, у которых по 6 набранных пунктов.