Голкипер сборной Украины Георгий Бущан стал настоящим открытием для национальной команды в последних трех матчах. В поединке против сборной Испании вратарь 8 раз становился спасителем для команды, которые помогли ему стать лучшим игроком матча.

Авторитетный портал SofaScore оценил действия игроков в матче Украина – Испания в Лиге Наций, где украинцы сенсационно нанесли поражение чемпиону Европы 2012 года. Наивысшую оценку в матче получил голкипер сборной Украины и "Динамо" Георгий Бущан, который в поединке против испанцев творил что-то невероятное в рамке ворот.

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Голкипер стал лучшим в матче

Голкипер сделал 8 феноменальных сейвов, не дав сопернику поразить украинские владения. Также голкипер сделал 1 перехват, 47 касаний к мячу и 12 точных передач из 31 (39%). Великолепный матч в исполнении Бущана оценили эксперты – 9.0. Это самая большая оценка среди всех игроков, принявших участие в матче среди обеих команд. Его ближайшим конкурентом стал испанец Адама Траоре – 8.1.

Андрей Ярмоленко и Виталий Миколенко получили оценку 7,3. Автор единственного и победного гола для украинцев в матче Виктор Цыганков получил оценку 6.9.

Оценки игроков в матче Украина – Испания / Скрин из SofaScore