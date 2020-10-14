Главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от исторической победы его подопечных против Испании в Лиге Наций. Тренер считает, что такой результат не стал чудом, а это работа и установка, которую полностью выполнили ребята.

Андрей Николаевич рассказал об игре национальной команды на послематчевой пресс-конференции наставников. Сначала специалист поблагодарил за поддержку тех, кто был на трибунах НСК "Олимпийский" и всех украинцев. Он доволен той игрой, которую показали его подопечные, они полностью выполнили установку на игру, не дав испанцам использовать свои возможности, сообщает УАФ.

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Победная игра Украины

По словам Шевченко, такая победа над сложным соперником не стала чудом, а это закономерный результат сложной работы и самоотдачи игроков на футбольном поле.

"Я считаю, что это не чудо, а именно проделанная работа. Игроки, вышедшие на футбольное поле, выполнили план. Для нас это заслуженный результат за отдачу, за желание бороться. Мы не просто боролись — мы сражались за каждый клочок футбольного поля. Для того чтобы достигать результата, с таким желанием надо выходить на каждую игру. Ребята об этом знают", – сказал Шевченко.

Начальной установкой на игру было выдержать темп испанцев в первом тайме и завершить 45-минутку не проигрывая в счете. После перерыва, когда в линию атаки перешел лидер сборной Испании Серхио Рамос Шевченко чувствовал, что ребята справятся и перекроют "кислород" номинальному защитнику, поэтому не стал делать глобальных изменений в перестройке тактики.

Об уровне украинского футбола

Украинский наставник отметил и соперника, заявляя, что Испания – великолепная команда, против которой играть лишь одно удовольствие. Выделил Шевченко и игру голкипера Георгия Бущана, который был настоящим спасителем для команды в этой встрече, он раз за разом выполнял отличные сейвы после ударов в упор от испанских футболистов.

Задачи сборной в Лиге Наций остаются неизменными. Шевченко подчеркнул, что его подопечные пока не в силе играть на уровне против таких серьезных соперников. Шевченко объективно смотрит на чемпионат Украины и уровень европейского футбола.

"С уважением отношусь к украинскому футболу, однако я реалист. Для того чтобы соревноваться на этом уровне, нам нужен сильный чемпионат, который мог бы дать эту конкуренцию. Мы должны уметь выходить из экстремальных ситуаций, которые возникают. Это та же ситуация с травмами, с коронавирусом... но я могу сказать, что у каждого из наших футболистов большое сердце и большое желание играть за сборную Украины. Это они сегодня и продемонстрировали", – подытожил Шевченко.

Добавим, что сборная Украины сенсационно победила Испанию 1: 0. Единственный гол за Украину забил Виктор Цыганков.