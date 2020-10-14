Головний наставник збірної Іспанії Луїс Енріке прокоментував несподівану поразку від збірної України у Лізі Націй. Іспанський фахівець розчарований грою своїх підопічних у цьому поєдинку.

Наставник іспанців розчарований грою команди, тому був небагатослівним на післяматчевій пресконференції. Енріке розповів, що сподівання на матч не справдилися. У його підопічних не йшла гра у завершальній стадії атаки, повідомляє УАФ.

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Розчарований грою підопічних

Установка на гру була виконана не повністю. Іспанець зізнався, що засмучений, але результат матчу вже ніхто не змінить. Він відзначив гру українців, які були змушені грати проти Іспанії у послабленому складі через травми та коронавірус у декількох ключових футболістів.

"Нам треба створювати ще більше можливостей і підвищувати їхню реалізацію. Суперник був у дещо послабленому складі у порівнянні з поєдинком у Мадриді, але сьогодні нам не вдалося реалізувати свою ігрову перевагу",

– підсумував Енріке.

Додамо, що збірна Україна у Києві на НСК "Олімпійський" сенсаційно перемогла Іспанію. Віктор Циганков вийшов на поле у другому таймі та реалізував красивий пас від Андрія Ярмоленка, встановивши остаточний рахунок зустрічі 1:0 на користь України.

Найкращим гравцем матчу став голкіпер збірної України Георгій Бущан. Попри поразку іспанці продовжують лідирувати у групі "4". У їх активі 7 очків, але у "спину вже дихають" Німеччина та Україна, у яких по 6 набраних пунктів.