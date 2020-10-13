13 октября Украина сыграла с Испанией домашний матч Лиги наций. Команде Шевченко удалось получить историческое достижение.

Украина – Испания 1:0

Гол: Цыганков, 76

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Наша национальная команда продолжает проверять свои возможности лучшими европейскими сборными. Результат пока можно назвать плачевным. Особенно это касается товарищеского матча с Францией, в котором подопечные Андрея Шевченко проиграли со счетом 1:7.

В противостоянии с Германией в прошлый уикенд украинцы предстали уже более сбалансированной командой, но это не сказалось на результате: 2:1 в пользу Бундестима.

Теперь же "сине-желтые" сражались с лидером группы сборной Испании, которой месяц назад украинцы проиграли со счетом 0:4.

На 12-й минуте Бущан потянул удар головой от Родриго с близкого расстояния в завершении навеса с правого фланга.

Уже через несколько минут снова выручил Бущан. В падении отбил мяч после удара Фати с угла штрафной.

В середине первого тайма Серхио Рамос решился на дальний удар со стандарта, но Бущан перевел мяч на угловой. Впоследствии Ярмоленко сыграл рукой в собственной штрафной, но арбитр не назначил пенальти.

Рамос оценил действия украинского вратаря и подмигнул ему. Бущан ответил своим подмигиванием. Смотрите, как это было:

Также стоит отметить момент Серхио Каналеса. Он пробил рядом со штангой после прострела Траоре и скидки Родриго.

На 35 минуте поединка вингер "сине-желтых" Александр Зубков упал в единоборстве с Хесусом Навасом, которое происходило в штрафной площадке. Главный арбитр Павел Гиль оставил эпизод без внимания, но многочисленные повторы заставляют сомневаться в решении поляка. На пенальти в ворота Давида Де Хеа настаивают даже некоторые испанские эксперты.

"Это пенальти от Хесуса Наваса, он сбил украинского игрока. Польский арбитр находился в метре от эпизода", – резюмировал бывший арбитр Хуан Андухар Оливер в эфире Radio Marca. "Пенальти был", – добавляет журналист Radio Cope Пако Гонсалес.

Украина – Испания: видеообзор первого тайма

После перерыва Украина едва не вышла вперед. Ярмоленко вошел в штрафную, отдал на Сидорчука, но Сергей не смог пробить. Мяч отлетел к Зубкову, который не попал в ворота. К тому же арбитр зафиксировал офсайд, хотя его, похоже, не было.

На 76-й минуте Украина все же открыла счет благодаря голу Цыганкова. Ярмоленко разрезной передачей вывел на ворота Виктора, который сразу пробил мимо вышедшего навстречу Де Хеа – 1:0.

Видео гола Цыганкова

На 86-й минуте Рамос простил защитников сборной Украины. Серхио пробил выше после навеса Траоре.