В субботу, 14 ноября, сборная Украины обидно уступила Германии (3:1) в матче Лиги наций. Главный наставник гостей Андрей Шевченко прокомментировал игру своих подопечных.

44-летний украинский тренер Андрей Шевченко поделился своими впечатлениями от игры на послематчевой пресс конференции, сообщает УАФ.

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Причина поражения

По словам наставника, одним из факторов, повлиявших на результат стала и ситуация в которую попала сборная. Украина – единственная команда, которая сильно страдает от коронавируса еще же октябрьских поединков. Почти весь состав уже переболел или болен него. Следующий матч, со Швейцарией, будет решающим, а мы находимся в подвешенном состоянии. Надеемся, что потерь больше не будет. У нас есть возможность довикликаты футболистов. Завтра утром из Киева прилетит самолет для того, чтобы забрать наших инфицированных игроков, поэтому мы над этим подумаем,

– сказал Андрей Шевченко.

Андрей Николаевич отметил, что его подопечным не хватило реализации моментов в завершающей стадии атаки. Он доволен игрой сборной, создала немало моментов и могла хотя бы вырвать ничью.

Кадровые потери

Наставник признался, что ему не хватает игроков, которые могли бы усилить игру по ходу матча. Со старта в футболке сборной Украины вышли Александр Зинченко и Руслан Малиновский, которых во второй 45-минутке наставнику пришлось изменить. Игроки только недавно восстановились от травм, поэтому сыграть весь поединок сейчас для них сложно.

"Они не имели достаточной игровой практики из-за травм и COVID-19. Сегодня моментами они действовали очень хорошо, моментами ошибались. Все же мы давно не играли с таким составом в центре поля. В некоторых эпизодах ребята не доигрывали. В свою очередь Германия была очень подготовлена, у немцев давно поставленная система игры. Хотя у них и молодая команда, однако игроки имеют опыт матчей в Бундеслиге, многие выступают в ведущих клубах. Это дает им возможность варьировать состав, делать замены на усиление. и все же я считаю, что мы провели хороший поединок, было много положительных моментов ", - заявил Шевченко.

Об ошибках левого защитника "Манчестер Сити" Зинченко, то наставник полностью на стороне игрока. По его словам, Александр на старте матча получил травму, поэтому был вынужден бороться с некоторыми трудностями. Специалист отметил, что хавбек вносил креатив в игру команды.

Тактика игры

Шевченко подчеркнул, что его подопечные провели два ярких поединки о "немецкой машины". Игра сборной Украины могла быть еще лучше, если бы тренерский штаб мог бы рассчитывать на все исполнителей. "Местами мы должны были обороняться, отходить на свою половину. Но когда мы держали мяч, то пытались маневрировать, играть между линиями, у нас были интересные комбинации. Мы постоянно меняли диапазон наших атак, не только из-за длинных пасы, но и игрой через середину. Я считаю, что в результате этого мы создали очень много проблем и головной боли немцам ", – подытожил Андрей Николаевич.

Добавим, что матч завершился со счетом 3:1 в пользу Германии. Единственный гол в составе Украины забил форвард Роман Яремчук. Теперь подопечных Андрея Шевченко ждет последний матч группы Лиги наций против Швейцарии (17 ноября).

44-летний украинский тренер Андрей Шевченко поделился своими впечатлениями от игры на послематчевой пресс конференции, сообщает