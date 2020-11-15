Не хватило реализации: Шевченко раскрыл причины поражения сборной Украины от Германии
В субботу, 14 ноября, сборная Украины обидно уступила Германии (3:1) в матче Лиги наций. Главный наставник гостей Андрей Шевченко прокомментировал игру своих подопечных.
44-летний украинский тренер Андрей Шевченко поделился своими впечатлениями от игры на послематчевой пресс конференции, сообщает УАФ.
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Причина поражения
Кадровые потери
Наставник признался, что ему не хватает игроков, которые могли бы усилить игру по ходу матча. Со старта в футболке сборной Украины вышли Александр Зинченко и Руслан Малиновский, которых во второй 45-минутке наставнику пришлось изменить. Игроки только недавно восстановились от травм, поэтому сыграть весь поединок сейчас для них сложно.
"Они не имели достаточной игровой практики из-за травм и COVID-19. Сегодня моментами они действовали очень хорошо, моментами ошибались. Все же мы давно не играли с таким составом в центре поля. В некоторых эпизодах ребята не доигрывали. В свою очередь Германия была очень подготовлена, у немцев давно поставленная система игры. Хотя у них и молодая команда, однако игроки имеют опыт матчей в Бундеслиге, многие выступают в ведущих клубах. Это дает им возможность варьировать состав, делать замены на усиление. и все же я считаю, что мы провели хороший поединок, было много положительных моментов ", - заявил Шевченко.
Тактика игры
44-летний украинский тренер Андрей Шевченко поделился своими впечатлениями от игры на послематчевой пресс конференции, сообщает
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