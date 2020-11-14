Форвард Роман Яремчук забил гол за сборную Украины в матче против Германии. Именно украинский нападающий открыл счет в этой встрече.

До теми Німеччина – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

На 12-й минуте украинцы провели атаку, которая и стала результативной.

Конопля и Зубков прорывались по правому флангу в штрафную соперников. И когда казалось, что немцы заблокировали возможность для удара Зубкову, полузащитник отбросил мяч на Яремчука.

Форвард нанес удар в касание. Он оказался мощным и точным. Мяч влетел в угол ворот Нойера. Вратарь сборной Германии даже не успел как следует среагировать на него, просто разведя руками после того, как мяч оказался у него за линией ворот.

Видео гола Яремчука в ворота сборной Германии

Правда впоследствии сборная Германии таки сумела сравнять счет. Голом отметился Сане. А потом Вернер вывел сборную Германии вперед.