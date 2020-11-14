Как Яремчук забил гол в ворота сборной Германии: видео
Форвард Роман Яремчук забил гол за сборную Украины в матче против Германии. Именно украинский нападающий открыл счет в этой встрече.
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На 12-й минуте украинцы провели атаку, которая и стала результативной.
Конопля и Зубков прорывались по правому флангу в штрафную соперников. И когда казалось, что немцы заблокировали возможность для удара Зубкову, полузащитник отбросил мяч на Яремчука.
Форвард нанес удар в касание. Он оказался мощным и точным. Мяч влетел в угол ворот Нойера. Вратарь сборной Германии даже не успел как следует среагировать на него, просто разведя руками после того, как мяч оказался у него за линией ворот.
Видео гола Яремчука в ворота сборной Германии
Правда впоследствии сборная Германии таки сумела сравнять счет. Голом отметился Сане. А потом Вернер вывел сборную Германии вперед.
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