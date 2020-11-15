Германия – Украина: кто стал лучшим игрок в составе команды Шевченка
В субботу, 14 ноября, команда Андрея Шевченка уступили Германии в 5-м туре группы Лиги наций. Лучшими среди Украинских стали Роман Яремчук и Александр Зубков.
Более о матче Сборная Украины уступила Германии в матче Лиги наций: видео
Лучшим игроком в составе обеих сборных стал форвард Тимо Вернер, который оформил дубль во встрече –8.2 (WhoScored) и 8.4 (SofaScore).
Марлос, который этот матч начал в старте, получил от WhoScored – 6.8, а от SofaScore – 7.0. Такой же оценке эксперты оценили и центральных защитников сборной Украины Илью кропотливая и Николая Матвиенко. А эксперты другого издания оценили действия игроков значительно жестче – 6.3 и 6.7 соответственно.
Худшим игроком в составе Украины стал Ефим Конопля – 6.1 (SofaScore) и 5.9 (WhoScored).
Оценки игроков по версии SofaScore / Скрин с SofaScore
Германия – Украина: оценки игроков по версии WhoScored / Скрин с WhoScored
Более о матче
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