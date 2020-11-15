В субботу, 14 ноября, команда Андрея Шевченка уступили Германии в 5-м туре группы Лиги наций. Лучшими среди Украинских стали Роман Яремчук и Александр Зубков.

Украинские футболисты первыми размочили счет в матче, но быстро пропустили и не сумели удержать хотя бы ничью. В итоге счет встречи 3: 1 в пользу хозяев из Германии. Авторитетные порталы WhoScored и SofaScore оценили действия игроков во встрече Лиги наций, пишет 24 канал.

Более о матче Сборная Украины уступила Германии в матче Лиги наций: видео

Лучший игрок

По мнению экспертов, высокие оценки в украинской команде получили сразу два игрока – нападающий Роман Яремчук и хавбек Александр Зубков. Добавим, что нападающий "Гента" открыл счет в поединке, который и стал последним во встрече для Украины. А ассистировал форварду именно Зубков. Оба футболиста получили оценку 7.1 по версии WhoScored. А вот SofaScore поставил Украинская по 7.2

Лучшим игроком в составе обеих сборных стал форвард Тимо Вернер, который оформил дубль во встрече –8.2 (WhoScored) и 8.4 (SofaScore).

Марлос, который этот матч начал в старте, получил от WhoScored – 6.8, а от SofaScore – 7.0. Такой же оценке эксперты оценили и центральных защитников сборной Украины Илью кропотливая и Николая Матвиенко. А эксперты другого издания оценили действия игроков значительно жестче – 6.3 и 6.7 соответственно.

Худшим игроком в составе Украины стал Ефим Конопля – 6.1 (SofaScore) и 5.9 (WhoScored).

Добавим, что противостояние завершилось победой Германии 3:1.



Оценки игроков по версии SofaScore / Скрин с SofaScore



Германия – Украина: оценки игроков по версии WhoScored / Скрин с WhoScored

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