Сборная Украины не смогла победить Германию в матче Лиги наций. Таким образом наша команда потеряла шанс на победу в группе и продолжила свою неудачную серию против немецкой команды.

Германия – Украина 3:1

Голы: Сане, 23 Вернер, 33, 64 – Яремчук, 12

Украинцы к этому однажды не побеждали Германию. Поэтому было желание прервать эту серию. Кроме того, победа в этом матче оставляла нам шанс выиграть группу и сыграть в финальной стадии Лиги наций. А значит – уберегала от вылета из элитного дивизиона.

Правда перед этим матчем украинцы имели ряд проблем. Главная – коронавирус в сразу четырех игроков. Инфекция оставила вне игры Андрея Ярмоленка, Виктора Цыганкова, Сергея Сидорчука и Виктора Коваленка. А сам матч из-за этого оказался под угрозой проведения. Поэтому главному тренеру сборной Андрею Шевченко пришлось прибегнуть к ротации, а команде пройти дополнительное тестирование.

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Но именно наша сборная на 12-й минуте открыла счет в этом матче. Зубков прорвался в штрафную. Но там ему не дали пробить, заблокировав его попытку. Поэтому полузащитник отбросил мяч на свободного Яремчука, который был рядом. Удар нападающего оказался удивительно точным. Нойер лишь провел мяч взглядом, когда тот влетал в его ворота.

Немцы тоже не отсиживались в обороне. В одном из моментов Вернер сумел выбить мяч почти с рук Пятова. Но вратаря подстраховал защитник Забарный.

Потом украинцы могли удвоить свое преимущество. Но Марлос отдал слишком слаб пас на Яремчука.

Забили же немцы после того, как Горетцка перехватил мяч у Зинченко в центре поля и бросил в прорыв Сане. Одним прикосновением обработав мяч в штрафной, левой ногой игрок отправил мяч в угол ворот Пятова.

На перерыв же немцы пошли уже в статусе лидера. И снова результативный пас в Горетцки. На этот раз он феноменально принял мяч в штрафной и сбросил на Вернера. Нападающему оставалось только головой отправить мяч в пустые ворота.

Хотя счет мог быть и ровным. Но Зинченко не сумел как следует обработать мяч в штрафной. Это произошло еще до перерыва. После отдыха наш полузащитник попал стойку. Зинченко пробивал с разворота – незначительный рикошет от соперника и мяч летел в угол ворот. Но немцев выручил каркас ворот.

А после этого немцы забили третий раз – Вернер оформил дубль. На этот раз ему ассистировал Гинтер, который прострелил с фланга. Там был незначительный рикошет от Забарного. Но если рикошет в соперников спасал их от пропущенного гола, то с украинской сборной так не случилось.

Еще однажды штанга пришла на помощь немцам после удара Марлоса. Нойер в этом моменте уже ничем не мог помочь. В третий раз она их выручила после удара Жуниора Мораеса.

Видеообзор матча Германия – Украина

Матч закончился победой сборной Германии. А на украинцев теперь ожидает тяжелый матч против Швейцарии.