У суботу, 14 листопада, збірна України прикро поступилась Німеччини (3:1) у матчі Ліги націй. Головний наставник гостей Андрій Шевченко прокоментував гру своїх підопічних.

44-річний український тренер Андрій Шевченко поділився своїми враженнями від гри на післяматчевій пресконференції, повідомляє УАФ.

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Причина поразки

За словами наставника, одним із факторів, які вплинули на результат стала та ситуація у яку потрапила збірна. Україна – єдина команда, яка сильно страждає від коронавірусу ще ж жовтневих поєдинків. Мало не весь склад вже перехворів чи хворіє на нього.

Наступний матч, зі Швейцарією, буде вирішальним, а ми перебуваємо в підвішеному стані. Сподіваємося, що втрат більше не буде. У нас є можливість довикликати футболістів. Завтра вранці з Києва прилетить літак для того, щоб забрати наших інфікованих гравців, тож ми над цим подумаємо,

– сказав Андрій Шевченко.

Андрій Миколайович зазначив, що його підопічним не вистачило реалізації моментів у завершальній стадії атаки. Він задоволений грою збірної, яка створила чимало моментів та могла бодай вирвати нічию.

Кадрові втрати

Наставник зізнався, що йому не вистачає гравців, які могли б підсилити гру по ходу матчу. Зі старту у футболці збірної України вийшли Олександр Зінченко та Руслан Маліновський, яких у другій 45-хвилинці наставнику довелось змінити. Гравці лише нещодавно відновились від травм, тому зіграти весь поєдинок зараз для них складно.

"Вони не мали достатньої ігрової практики через травми та COVID-19. Сьогодні моментами вони діяли дуже добре, моментами помилялися. Все ж таки ми давно не грали з таким складом у центрі поля. У деяких епізодах хлопці не догравали. Своєю чергою Німеччина була дуже підготовлена, у німців давно поставлена система гри. Хоч у них і молода команда, проте гравці мають досвід матчів у Бундеслізі, багато хто виступає у провідних клубах. Це дає їм можливість варіювати склад, робити заміни на підсилення. І все ж я вважаю, що ми провели хороший поєдинок, було багато позитивних моментів", – заявив Шевченко.

Щодо помилок лівого захисника "МанСіті" Зінченка, то тут наставник повністю на стороні гравця. За його словами, Олександр на старті матчу отримав травму, тому був змушений боротись з деякими труднощами. Спеціаліст відзначив, що хавбек вносив креатив у гру команди.

Тактика гри

Шевченко підкреслив, що його підопічні провели два яскравих поєдинки про "німецької машини". Гра збірної України могла бути ще кращою, якби тренерський штаб міг би розраховувати на всі виконавців.

"Місцями ми повинні були оборонятися, відходити на свою половину. Але коли ми тримали м’яч, то намагалися маневрувати, грати поміж лініями, у нас були цікаві комбінації. Ми постійно міняли діапазон наших атак, не лише через довгі паси, а й грою через середину. Я вважаю, що внаслідок цього ми створили дуже багато проблем та головного болю німцям", – підсумував Андрій Миколайович.

Додамо, що матч завершився із рахунком 3:1 на користь Німеччини. Єдиний гол у складі України забив форвард Роман Яремчук. Тепер на підопічних Андрія Шевченка чекає останній матч групи Ліги націй проти Швейцарії (17 листопада).