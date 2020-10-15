Голкипер сборной Украины Георгий Бущан выдал два великолепных матча против Германии и Испании, которые помогли ему попасть в символическую сборную Лиги Наций. Сразу два авторитетных портала дали одну из самых высоких оценок "динамовцу".

Сразу два авторитетных портала SofaScore и WhoScored отметили игру украинского голкипера в 3 – 4 турах Лиги Наций. Вратарь киевского "Динамо" за два матча выполнил 20 сэйвов, которые помогли ему попасть в символическую сборную Лиги Наций.

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Лучший не только среди украинцев

Георгий попал в тройку лучших игроков сборной по версии SofaScore. Его опередили только полузащитники Диогу Жота из Португалии и Эран Захави из сборной Израиля. Игроки получили оценки 9.5 и 10.0 соответственно.

Действия голкипера сборной Украины оценили в 9.0. Голкипер сделал 1 перехват, 47 касаний к мячу и 12 точных передач из 31 (39%) в матче против Испании. В котором сборная Украины сенсационно победила чемпионов Европы 2012 года благодаря единственному голу Виктора Цыганкова – 1:0.

По версии WhoScored Бущан был оценен оценкой 8.52, что позволило голкиперу попасть в символическую сборную Лиги Наций. Здесь самый высокий балл получил португалец Диогу Жота, который отметился дублем в воротах Швеции, – 9.39. На второй строчке находится польский нападающий Роберт Левандовски – 9.22.

Добавим, что Бущан стал одним из лучших голкиперов тура, выполнив 20 сейвов за два поединка. Георгий сыграл в "сине-желтой" футболке всего три матча, все из которых были против мировых лидеров – Франции, Германии и Испании.



Символическая сборная Лиги Наций / Фото: WhoScored



Топ-11 лучших игроков / Фото: SofaScore