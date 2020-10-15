Голкіпер збірної України Георгій Бущан видав два чудові матчі проти Німеччини та Іспанії, які допомогли йому потрапити у символічну збірну Ліги Націй. Відразу два авторитетні портали дали одну з найвищих оцінок "динамівцю".

Відразу два авторитетні портали SofaScore та WhoScored відзначили гру українського голкіпера у 3-4 турах Ліги Націй. Воротар київського "Динамо" за два матчі виконав 20 сейвів, які допомогли йому потрапити у символічну збірну Ліги Націй.

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Найкращий не лише серед українців

Георгій потрапив у трійку найкращих гравців збірної за версією SofaScore. Його випередили лише півзахисники Діогу Жота з Португалії та Еран Захаві зі збірної Ізраїлю. Гравці отримали оцінки 9.5 та 10.0 відповідно.

Дії голкіпера збірної України оцінили у 9.0. Голкіпер зробив 1 перехват, 47 дотиків до м'яча та 12 точних передач із 31 (39%) у матчі проти Іспанії. У якому збірна України сенсаційно перемогла чемпіонів Європи 2012 року завдяки єдиному голу Віктора Циганкова – 1:0.

За версією WhoScored Бущан був оцінений оцінкою 8.52, що дозволило голкіперу потрапити у символічну збірну Ліги Націй. Тут найвищий бал отримав португалець Діогу Жота, який відзначився дублем у воротах Швеції – 9.39. На другій сходинці перебуває польський нападник Роберт Левандовські – 9.22.

Додамо, що Бущан став одним з найкращих голкіперів туру, виконавши 20 сейвів за два поєдинки. Георгій зіграв у "синьо-жовтій" футболці лише три матчі, всі з яких були проти світових лідерів – Франції, Німеччини та Іспанії.



Символічна збірна Ліги Націй / Фото: WhoScored



Топ-11 найкращих гравців / Фото: SofaScore