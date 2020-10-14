Вратарь сборной Украины Бущан – лучший в Лиге наций
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан вышел на первое место в Лиге наций по числу отраженных ударов. Для этого Бущану хватило двух матчей – против Германии и Испании.
Официальный сайт УЕФА подсчитал, что на счету 26-летнего украинца 20 спасений в 2 матчах турнира – против Германии (1:2) и Испании (1:0).
Как страшный сон для испанцев Голкипер сборной Украины Бущан – лучший игрок матча
В топ-5 по этому показателю входят:
- Георгий Бущан (Украина) – 20
- Жозеп Гомес (Андорра) – 16
- Анри Бонелло (Мальта) – 16
- Антон Шунин (Россия) – 14
- Доминик Ливакович (Хорватия) – 13
Бущан дебютировал за сборную в октябре
Вратарь "Динамо" Георгий Бущан дебютировал на сборную Украины 7-го октября в товарищеском матче против Франции, который "сине-желтые" проиграли 7:1.
Также Бущан провел два полных матча против Германии и Испании.
В сборной Украины до недавнего времени Бущан был третьим номером. Основной голкипер команды-игрок "Шахтера" Андрей Пятов, который является капитаном сборной.
Второй номер – вратарь "Реала" Андрей Лунин.