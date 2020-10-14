Голкипер сборной Украины Георгий Бущан вышел на первое место в Лиге наций по числу отраженных ударов. Для этого Бущану хватило двух матчей – против Германии и Испании.

Официальный сайт УЕФА подсчитал, что на счету 26-летнего украинца 20 спасений в 2 матчах турнира – против Германии (1:2) и Испании (1:0).

Как страшный сон для испанцев Голкипер сборной Украины Бущан – лучший игрок матча

В топ-5 по этому показателю входят:

Георгий Бущан (Украина) – 20 Жозеп Гомес (Андорра) – 16 Анри Бонелло (Мальта) – 16 Антон Шунин (Россия) – 14 Доминик Ливакович (Хорватия) – 13

Бущан дебютировал за сборную в октябре

Вратарь "Динамо" Георгий Бущан дебютировал на сборную Украины 7-го октября в товарищеском матче против Франции, который "сине-желтые" проиграли 7:1.

Также Бущан провел два полных матча против Германии и Испании.

В сборной Украины до недавнего времени Бущан был третьим номером. Основной голкипер команды-игрок "Шахтера" Андрей Пятов, который является капитаном сборной.

Второй номер – вратарь "Реала" Андрей Лунин.