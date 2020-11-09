Сборная Украины по футболу потерпела очередные кадровые потери перед товарищеским матчем с Польшей. Положительный тест на коронавирус сдал игрок "Динамо" Денис Попов.

Как сообщает сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ), из-закоронавируса сборная Украины не досчиталась семи игроков.

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Ранее было известно о коронавирусе у шести игроков. Также положительный тест сдал защитник Денис Попов.

Кто заразился коронавирусом

Георгий Бущан

Виталий Миколенко

Александр Караваев

Николай Шапаренко

Владислав Супряга

Евгений Шахов

Денис Попов

Защитник Александр Тимчик не успел восстановиться от травмы, полученной в сентябре. Поэтому он пропустит матчи сборной Украины.

В воскресенье, 8 ноября, травмировался защитник "Шахтера" Виктор Корниенко. УАФ информирует и о травме форварда Артема Кравца.

Он получил повреждения приводящей мышцы. "Это подтвердило МРТ, которое сегодня Артем сделал вместе с главным врачом "сине-желтых" Артуром Глущенко", – говорится в сообщении.

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Сейчас в расположении сборной Украины 25 игроков

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Юрий Панькив ("Александрия"), Дмитрий Ризнык ("Ворскла")

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все – "Шахтер"), Илья Забарный, Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Ефим Конопля ("Десна") Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (все – "Динамо"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – "Ференцварош ", Венгрия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер"), Артем Кравец ("Коньяспор").

Во внимание. Сборная Украины уже 11 ноября сыграет спарринг с Польшей. 14 ноября "сине-желтых" ждет игра с Германией в Лиге наций, а 17-го – со Швейцарией.