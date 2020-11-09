В сборной Украины снова коронавирус – заражен "динамовец" Попов, травмирован Кравец
Сборная Украины по футболу потерпела очередные кадровые потери перед товарищеским матчем с Польшей. Положительный тест на коронавирус сдал игрок "Динамо" Денис Попов.
Как сообщает сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ), из-закоронавируса сборная Украины не досчиталась семи игроков.
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Ранее было известно о коронавирусе у шести игроков. Также положительный тест сдал защитник Денис Попов.
Кто заразился коронавирусом
- Георгий Бущан
- Виталий Миколенко
- Александр Караваев
- Николай Шапаренко
- Владислав Супряга
- Евгений Шахов
- Денис Попов
Защитник Александр Тимчик не успел восстановиться от травмы, полученной в сентябре. Поэтому он пропустит матчи сборной Украины.
В воскресенье, 8 ноября, травмировался защитник "Шахтера" Виктор Корниенко. УАФ информирует и о травме форварда Артема Кравца.
Он получил повреждения приводящей мышцы. "Это подтвердило МРТ, которое сегодня Артем сделал вместе с главным врачом "сине-желтых" Артуром Глущенко", – говорится в сообщении.
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Сейчас в расположении сборной Украины 25 игроков
Состав сборной Украины
Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Юрий Панькив ("Александрия"), Дмитрий Ризнык ("Ворскла")
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все – "Шахтер"), Илья Забарный, Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Ефим Конопля ("Десна") Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (все – "Динамо"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – "Ференцварош ", Венгрия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).
Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер"), Артем Кравец ("Коньяспор").
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