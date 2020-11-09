Сборная Украины 11 ноября проведет товарищеский поединок против Польши. На контрольный поединок между Польшей и Украиной официально назначен австрийскую бригаду арбитров.

О том, что на товарищеском матче Польша – Украина будет работать судейская бригада из Австрии, информирует сайт УАФ.

Кстати Сборная Польши потеряла трех игроков перед матчем с Украиной

Главным арбитром выступит 37-летний Мануэль Шюттенгрубер. На линиях ему будут помогать Роланд Бранднер и Роланд Ридель.

Четвертый арбитр – Кристофер Ягер.

К вниманию! Поединок Польша – Украина состоится 11 ноября в Хожуве на Силезском стадионе. Начало игры в 21:45.