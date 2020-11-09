Польша – Украина: назначен арбитр матча
Сборная Украины 11 ноября проведет товарищеский поединок против Польши. На контрольный поединок между Польшей и Украиной официально назначен австрийскую бригаду арбитров.
О том, что на товарищеском матче Польша – Украина будет работать судейская бригада из Австрии, информирует сайт УАФ.
Кстати Сборная Польши потеряла трех игроков перед матчем с Украиной
Главным арбитром выступит 37-летний Мануэль Шюттенгрубер. На линиях ему будут помогать Роланд Бранднер и Роланд Ридель.
Четвертый арбитр – Кристофер Ягер.
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