Збірна України з футболу зазнала чергових кадрових втрат перед товариським матчем з Польщею. Позитивний тест на коронавірус здав гравець "Динамо" Денис Попов.

Як повідомляє сайт Української асоціації футболу (УАФ), через коронавірус збірна України не дорахувалася семи гравців.

До речі Шевченко викликав ще двох воротарів у збірну України

Раніше було відомо про коронавірус у шести гравців. Також позитивний тест здав оборонець Денис Попов.

Хто заразився коронавірусом

Георгій Бущан

Віталій Миколенко

Олександр Караваєв

Микола Шапаренко

Владислав Супряга

Євген Шахов

Денис Попов

Захисник Олександр Тимчик не встиг відновитися від травми, отриманої у вересні. Тому він пропустить матчі збірної України.

У неділю, 8-го листопада, травмувався оборонець "Шахтаря" Віктор Корнієнко. УАФ інформує і про травму форварда Артема Кравця.

Він отримав ушкодження привідного м’яза. "Це підтвердило МРТ, яке сьогодні Артем зробив разом із головним лікарем "синьо-жовтих" Артуром Глущенком", – мовиться у повідомленні.

Варте уваги Польща – Україна: призначено арбітрів матчу

Наразі у розташуванні збірної України 25 гравців

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Юрій Паньків ("Олександрія"), Дмитро Різник ("Ворскла").

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар (усі — "Шахтар"), Ілля Забарний ("Динамо"), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Юхим Конопля ("Десна"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Богдан Михайліченко ("Андерлехт", Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос (усі — "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (обидва — "Динамо"), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва — "Ференцварош", Угорщина), Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія).

Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Жуніор Мораес ("Шахтар").