Наставник сборной Украины Андрей Шевченко вынужденно вызвал в расположение команды еще двух голкиперов. Вызов в сборную Украины получили Юрий Панькив и Дмитрий Ризнык.

О том, что Шевченко вызвал Ризныка и Панькива, сообщает сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Кстати Сборная Польши потеряла трех игроков перед матчем с Украиной

Почему Шевченко вызвал двух вратарей

Причиной вызова двух голкиперов стал коронавирус у вратаря "Динамо" Гергия Бущана.

Юрий Панькив из "Александрии" и Дмитрий Ризнык из "Ворсклы" вместе с Андреем Пятовым и Андреем Луниным составят квартет вратарей, среди которых тренерский штаб будет выбирать тройку на каждый из трех матчей, что команда проведет в ноябре.

Панькив и Ризнык уже прибыли в расположение сборной в столичной гостинице "Опера".

В понедельник, 9 ноября, состоится вечерняя тренировка на УТК им. В. Банникова, которая начнется в 17:00.

Важно. 24 октября Шевченко объявил расширенную заявку сборной Украины, в которую вошло десять футболистов "Динамо". Из них пятеро заразились коронавирусом (Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Владислав Супряга). Также травмирован динамовец Александр Тимчик.

Как выглядит заявка сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Юрий Панькив ("Александрия"), Дмитрий Ризнык ("Ворскла")

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все – "Шахтер"), Илья Забарный, Денис Попов, (все – "Динамо"), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Ефим Конопля ("Десна") Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (все – "Динамо"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – "Ференцварош ", Венгрия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер"), Артем Кравец ("Коньяспор").

Сборная Украины уже 11 ноября сыграет спарринг с Польшей. 14 ноября "сине-желтых" ждет игра с Германией в Лиге наций, а 17-го – со Швейцарией.