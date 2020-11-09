Шевченко вызвал еще двух вратарей в сборную Украины
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко вынужденно вызвал в расположение команды еще двух голкиперов. Вызов в сборную Украины получили Юрий Панькив и Дмитрий Ризнык.
О том, что Шевченко вызвал Ризныка и Панькива, сообщает сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Кстати Сборная Польши потеряла трех игроков перед матчем с Украиной
Почему Шевченко вызвал двух вратарей
Причиной вызова двух голкиперов стал коронавирус у вратаря "Динамо" Гергия Бущана.
Юрий Панькив из "Александрии" и Дмитрий Ризнык из "Ворсклы" вместе с Андреем Пятовым и Андреем Луниным составят квартет вратарей, среди которых тренерский штаб будет выбирать тройку на каждый из трех матчей, что команда проведет в ноябре.
Панькив и Ризнык уже прибыли в расположение сборной в столичной гостинице "Опера".
В понедельник, 9 ноября, состоится вечерняя тренировка на УТК им. В. Банникова, которая начнется в 17:00.
Как выглядит заявка сборной Украины
Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Юрий Панькив ("Александрия"), Дмитрий Ризнык ("Ворскла")
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все – "Шахтер"), Илья Забарный, Денис Попов, (все – "Динамо"), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Ефим Конопля ("Десна") Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (все – "Динамо"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – "Ференцварош ", Венгрия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).
Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер"), Артем Кравец ("Коньяспор").
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